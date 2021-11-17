Результати дослідження прокоментувала сексологиня Оксана Єфремова. Жінка стверджує, що насправді реакція на зраду може бути дуже різною, і ми не завжди здатні її уявити.

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Як українці реагують на зраду

Українці по-різному реагують на зраду, в залежності від віку та статі. Старші люди більш схильні залишатись у відносинах із партнером після таких ситуацій, на відміну від молодих.



Молоді люди більш схильні до розриву відносин / Фото Unsplash

Згідно з дослідженням, 40% українців одразу розірвали б стосунки з партнером, якби дізнались про зраду. Така відповідь найбільш популярна серед вікової категорії 25 – 34 роки. Старші люди у віці 55 – 60 більш схильні до інших реакції, тому відсоток знижується до 27.

Своєю чергою, інші 27% готові продовжувати відносини та намагатимуться їх зберегти. Більш схильні до такої позиції люди від 35 до 60. Без змін пропонують залишити відносини 10% людей у віці 55 – 60 років.



5% українців готові залишити все, як було / Фото Unsplash

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Проте в реальному житті реакція на зраду може бути зовсім іншою.

Ми насправді ніколи не знаємо, як ми відреагуємо. Приблизно ми собі щось думаємо, але який у той момент буде мій емоційний стан, який буде стан стосунків, які причини того, що була зрада, ми не знаємо. Ми можемо собі уявляти, що викинемо його речі з вікна і розіб'ємо машину, але насправді – зробимо висновки і пробачимо,

– пояснює сексологиня Єфремова.