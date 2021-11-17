Результаты исследования прокомментировала сексология Оксана Ефремова. Женщина утверждает, что действительно реакция на измену может быть очень разной, и мы не всегда способны ее представить.

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Как украинцы реагируют на измену

Украинцы по-разному реагируют на измену, в зависимости от возраста и пола. Старшие люди склонны оставаться в отношениях с партнером после таких ситуаций, в отличие от молодых.



Молодые люди более подвержены разрыву отношений / Фото Unsplash

Согласно исследованию, 40% украинцев сразу разорвали бы отношения с партнером, если бы узнали об измене. Такой ответ наиболее популярен среди возрастной категории 25 – 34 года. Старшие люди в возрасте 55 – 60 более подвержены другим реакциям, поэтому процент снижается до 27.

В свою очередь, остальные 27% готовы продолжать отношения и будут пытаться их сохранить. Более подвержены такой позиции люди от 35 до 60. Без изменений предлагают оставить отношения 10% людей в возрасте 55 – 60 лет.



5% украинцев готовы оставить все, как было / Фото Unsplash

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Однако в реальной жизни реакция на измену может быть совсем другой.