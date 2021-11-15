У період з 2015 по 2019 роки у світі щороку в середньому припадало 39 абортів на 1000 жінок. Загалом 29% всіх вагітностей були перервані у штучний спосіб, при цьому ця процедура не завжди була проведена у безпечних умовах. Аби запобігти небажаній вагітності, необхідно використовувати надійні методи контрацепції, про які ми розповімо у нашому матеріалі.

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Надійні методи контрацепції

Кожен спосіб захисту має різний механізм та ефективність.

Презервативи

Лише презервативи зможуть захистити як від небажаної вагітності, так і від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Чоловічі презервативи одягають на ерегований статевий орган перед контактом. Жіночі презервативи можна одягнути завчасно, адже вони можуть залишатися всередині до 10 годин.

Гормональні методи

Гормональні препарати захищають від небажаної вагітності завдяки певним елементам. Серед них: оральні таблетки, імплантати, пластирі та вагінальні кільця. Вони виділяють гормони, які перешкоджають овуляції.



Існує чимало методів контрацепції / Фото Unsplash

ВМС

Внутрішньоматкові спіралі також працюють, як контрацептивний засіб. Їх імплантують у матку, де вони виділяють мідний компонент або невелику кількість гормону, що запобігає проникненню сперматозоїдів до яйцеклітини.

Таблетки "після"

Існує контрацепція, яку можна використовувати після контакту – це таблетки екстреної контрацепції. Їх вживають, якщо статевий акт був незахищеним або ж якщо інші способи контрацепції виявились неефективними.

Стерилізація

Цей метод, на відміну від інших, є постійним і надійним. Процедура вазектомії унеможливлює потрапляння сперматозоїдів у секрет передміхурової залози чоловіків. Тобто їх потрапляння у статеві шляхи жінки під час статевого акту неможливе. Для жінок є інша процедура – трубна оклюзія – хірургічне блокування прохідності маткових труб. До вибору такого методу контрацепції варто підходити дуже обдумано, адже він унеможливлює подальше запліднення.

Які методи не варто використовувати



Подбайте про безпечний секс / Фото Unsplash

Перерваний статевий акт

Це один із найдавніших природних методів контрацепції. Він передбачає виведення статевого члена до початку еякуляції. Проте такий "захист" не є надійним, адже сперматозоїди у чоловіка можуть виділятися і під час статевого акту, оскільки вони перебувають і в уретрі.

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Симптотермальний метод

Метод обчислення вимагає особливої ретельності та уважності. Він передбачає розрахунок моменту овуляції й утримування від контактів у цей період: необхідна щоденна оцінка слизу і базальної температури, яку потрібно вимірювати відразу після пробудження до будь-якої фізичної активності. Навіть при дуже правильних розрахунках, метод не можна вважати надійним.