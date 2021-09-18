Наслідком важкого дня є гормон кортизол, який виділяється під час стресу. У таких ситуаціях дуже важливо вчасно це розпізнавати та вміти заспокоюватись.

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Ознаки високого рівня кортизолу

Кортизол, який виділяють надниркові залози, призводить до збільшення частоти серцевих скорочень і артеріального тиску. Хоча це нормальний стан для організму, адже всі ми іноді дратуємось. Стрес стає проблемою, коли він переходить у стадію хронічного.

Кортизол та дисбаланс надниркових залоз – найбільші демони вашого здоров'я, щастя та добробуту,

– пояснює дієтологиня та авторка книги "Жіночий посібник до гормональної гармонії" Лейсі Данн.



Важливо вміти розпізнавати стрес / Фото Unsplash

Вона також додає, що хронічно високий рівень кортизолу може негативно вплинути на мікробіом кишківника та систему травлення, імунітет, рівень енергії, а також може знизити чутливість до інсуліну, сприяти прискореному старінню та навіть викликати почуття тривоги та депресії.

Туманність

Відчуття туману у думках та проблеми з концентрацією теж є ознакою високого рівня кортизолу. Причиною цього є те, що гормон порушує роботу префронтальної кори – області мозку, яка контролює більшість наших когнітивних функцій, таких як прийняття рішень та концентрація.

Ви ніби на межі



Стресовий стан дуже виснажує / Фото Unsplash

Кортизол вмикає захисну реакцію "боротьба або втеча". У цьому стані ви постійно відчуватимете тривогу, стрес та безвихідь. Тому це ще одна причина почати боротись зі стресом.

Відчуття втоми

Якщо ви почуваєтесь виснаженими, але водночас вас мучить безсоння – це класична ознака високого рівня кортизолу. Річ у тім, що природно рівень цього гормону повинен знижуватись до опівночі, поки ви спите. Якщо ж цього не відбувається, організм не може належним чином відпочивати. До того ж недосипання може сприяти підвищенню рівня кортизолу і це перетвориться на шкідливий цикл.

Випадіння волосся



Стрес призводить до випадіння волосся / Фото Unsplash

Кортизол не лише негативно впливає на психічне здоров'я, а й може призвести до випадіння волосся. Річ у тім, що разом з кортизолом в організмі виробляється жирний секрет, який називається шкірним салом. Саме його надмірна кількість призводить до закупорення волосяних фолікулів та випадіння волосся.

Високий кров'яний тиск

Якщо ви страждаєте через високий кров'яний тиск – оберігайте себе від зайвих стресів, адже кортизол викликає реакцію, під час якої підвищується артеріальний тиск і частота серцевих скорочень, а кровоносні судини звужуються. Саме тому рівень хронічного стресу може призвести до проблем із серцем.

3 кроки, які допоможуть знизити рівень стресу

Якісний сон



Подбайте про якісний сон / Фото Unsplash

Перервіть постійний ріст кортизолу добрим сном. Подбайте про спокійний вечір, придбайте зручну подушку та матрац, не подразнюйте очі яскравим світлом та відкладіть гаджети за годину до сну.

Мінімум стресу

Для тих, хто звик до шаленого життя, стрес може бути "нормальним станом". Проте надмірна хронічна тривога дасть про себе знати у будь-якому випадку. Почніть з глибокого вдиху.

Діафрагмальне дихання, яке використовується в йозі чи медитації, тягне за собою глибоке проникнення повітря у ваші нижні та верхні легені,

– пояснює Сара Готфрід, доктор медичних наук.

Саме таке дихання знижує стрес і кортизол. Можете також спробувати розслабитись та прийняти теплу ванну.



Дихайте глибоко / Фото Unsplash

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Пийте омега-3

Омега-3 важливі не лише для здорового функціонування організму, але й для налагодження балансу.

Люди, які протягом шести тижнів вживали 4000 міліграмів риб'ячого жиру на день, знижували ранковий кортизол до більш здорового рівня,

– пояснює Сара Готфрід.

Джерелами омега-3 є: жирна риба, волоські горіхи, насіння льону та чіа.