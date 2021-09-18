Следствием тяжелого дня является гормон кортизол, который выделяется во время стресса. В таких ситуациях очень важно вовремя это распознавать и уметь успокаиваться.

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Признаки высокого уровня кортизола

Кортизол, который выделяют надпочечники, приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и артериального давления. Хотя это нормальное состояние для организма, ведь все мы иногда раздражаемся. Стресс становится проблемой, когда он переходит в стадию хронического.

Кортизол и дисбаланс надпочечников – самые худшие демоны вашего здоровья, счастья и благополучия,

– объясняет диетолог и автор книги "Женское руководство к гормональной гармонии" Лейси Данн.



Важно уметь распознавать стресс / Фото Unsplash

Она также добавляет, что хронически высокий уровень кортизола может негативно повлиять на микробиом кишечника и систему пищеварения, иммунитет, уровень энергии, а также может снизить чувствительность к инсулину, способствовать ускоренному старению и даже вызвать чувство тревоги и депрессии.

Туманность

Ощущение тумана в мыслях и проблемы с концентрацией тоже является признаком высокого уровня кортизола. Причиной этого является то, что гормон нарушает работу префронтальной коры – области мозга, которая контролирует большинство наших когнитивных функций, таких как принятие решений и концентрация.

Вы на грани



Стрессовое состояние очень истощает / Фото Unsplash

Кортизол включает защитную реакцию "борьба или бегство". В этом состоянии вы постоянно будете чувствовать тревогу, стресс и безысходность. Поэтому это еще одна причина начать бороться со стрессом.

Ощущение усталости

Если вы чувствуете себя истощенными, но одновременно вас мучает бессонница – это классический признак высокого уровня кортизола. Дело в том, что естественно уровень этого гормона должен снижаться до полуночи, пока вы спите. Если же этого не происходит, организм не может должным образом отдыхать. К тому же недосыпание может способствовать повышению уровня кортизола и это превратится во вредный цикл.

Выпадение волос



Стресс приводит к выпадению волос / Фото Unsplash

Кортизол не только негативно влияет на психическое здоровье, но и может привести к выпадению волос. Дело в том, что вместе с кортизолом в организме вырабатывается жирный секрет, который называется кожным салом. Именно его избыточное количество приводит к закупорки волосяных фолликулов и выпадению волос.

Высокое кровяное давление

Если вы страдаете из-за высокого кровяного давления – оберегайте себя от лишних стрессов, ведь кортизол вызывает реакцию, при которой повышается артериальное давление и частота сердечных сокращений, а кровеносные сосуды сужаются. Именно поэтому уровень хронического стресса может привести к проблемам с сердцем.

3 шага, которые помогут снизить уровень стресса

Качественный сон



Позаботьтесь о качественном сне / Фото Unsplash

Прервите постоянный рост кортизола хорошим сном. Позаботьтесь о спокойном вечере, приобретите удобную подушку и матрас, не раздражает глаза ярким светом и отложите гаджеты за час до сна.

Минимум стресса

Для тех, кто привык к безумному образу жизни, стресс может быть "нормальным состоянием". Однако чрезмерная хроническая тревога даст о себе знать в любом случае. Начните с глубокого вдоха.

Диафрагмальное дыхание, которое используется в йоге или медитации, влечет за собой глубокое проникновение воздуха в ваши нижние и верхние легкие,

– объясняет Сара Готфрид, доктор медицинских наук.

Именно такое дыхание снижает стресс и кортизол. Можете также попробовать расслабиться и принять теплую ванну.



Дышите глубоко / Фото Unsplash

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Пейте омега-3

Омега-3 важно не только для здорового функционирования организма, но и для налаживания баланса.

Люди, которые в течение шести недель употребляли 4000 миллиграммов рыбьего жира в день, снижали утренний кортизол к более здоровому уровню,

– объясняет Сара Готфрид.