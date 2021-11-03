З функціональної точки зору, під час тренувань важливо прагнути не до омріяних багатьма "кубиків", а до міцності живота. Проте, щоб досягти такого результату, потрібно знати, які групи м'язів "прокачувати".

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Які м'язи зміцнювати

Як правильно качати прес – Відео з каналу Chloe Ting

Щоб досягти плоского живота, зміцнювати необхідно поперечний м'яз живота, тобто глибокий шар м'язів черевного преса. Саме він стабілізує опорно-рухову систему та компенсує навантаження на хребет, покращує згинання, полегшує дихання, впливає на кровообіг, травну та сечостатеву системи.

Люди, які качають прес за допомогою скручування – найпопулярнішої вправи для "швидкого ефекту", дуже часто навіть не розуміють, як працює це навантаження та на що воно спрямоване. Більшість просто інтенсивно "скручує" тіло з великою кількістю повторень, перетискаючи при цьому руками на потилицю.

Слід розуміти, що скручування не розвивають м'язи преса. Навіть якщо в ділянці живота з'являться "кубики", це не означає, що прямий м'яз краще виконує стабілізуючу функцію. А це – перший крок до неправильної постави.

Як правильно качати прес

Планка для зміцнення пресу – Відео з каналу Caroline Girvan

Найкращий спосіб прокачати м'язи преса – динамічні планки. Видів цієї вправи настільки багато, що ви з легкістю підберете ті, які підійдуть під ваш рівень підготовки.

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Щодо скручувань тренери сходяться на тому, що правильна техніка включає:

притиснутий до підлоги поперек;

втягнутий живіт;

зігнуті в колінах ноги під прямим кутом;

ступні, які упираються в підлогу;

злегка піднятий вгору копчик;

руки, які легко підтримують голову;

лікті спрямовані вгору, а підборіддя – тягнеться до стелі.

На видиху відривайте лопатки від підлоги, на вдиху повертайтеся у вихідне положення. Робіть скручування повільно, з невеликою амплітудою, уникаючи різких рухів.

І найголовніше – намагайтеся не перенавантажувати організм. Завжди раціонально оцінюйте свої можливості. Відсутність результату – це не ознака нестачі старань. Швидше за все, організму потрібно більше часу, аби звикнути до нового режиму. А ось після травми повернути якість життя – досить складно. Тому бережіть себе та своє тіло і дотримуйтеся техніки безпеки під час виконання будь-яких вправ.