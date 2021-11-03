С функциональной точки зрения, во время тренировок важно стремиться не к желанным "кубикам", а к крепости живота. Однако, чтобы добиться такого результата, нужно знать, какие группы мышц "прокачивать".

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Какие мышцы укреплять

Как правильно качать пресс – Видео с канала Chloe Ting

Чтобы достичь плоского живота, укреплять необходимо поперечную мышцу живота, то есть глубокий слой мышц брюшного пресса. Именно он стабилизирует опорно-двигательную систему и компенсирует нагрузку на позвоночник, улучшает сгибание, облегчает дыхание, влияет на кровообращение, пищеварительную и мочеполовую системы.

Люди, которые качают пресс с помощью скручивания – самого популярного упражнения для быстрого эффекта, очень часто даже не понимают, как работает эта нагрузка и на что она направлена. Большинство просто интенсивно "скручивает" тело с большим количеством повторений, пережимая при этом руками на затылок.

Следует понимать, что скручивание не развивает мышцы пресса. Даже если в участке живота появятся "кубики", это не значит, что прямая мышца начнет лучше выполняет стабилизирующую функцию. А это – первый шаг к неправильной осанке.

Как правильно качать пресс

Планка для укрепления пресса – Видео с канала Caroline Girvan

Лучший способ прокачать мышцы пресса – динамические планки. Видов этого упражнения так много, что вы с легкостью подберете тот, который подойдет под ваш уровень подготовки.

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Насчет скручивания – тренеры сходятся на том, что правильная техника включает:

прижатый к полу поперек;

втянутый живот;

изогнутые в коленях ноги под прямым углом;

ступни, упирающиеся в пол;

слегка приподнятый вверх копчик;

руки, легко поддерживающие голову;

локти направлены вверх, а подбородок – тянется к потолку.

На выдохе отрывайте лопатки от пола, на вдохе возвращайтесь в исходное положение. Делайте скручивание медленно, с небольшой амплитудой, избегая резких движений.

И самое главное – старайтесь не перегружать организм. Всегда рационально оценивайте свои возможности. Отсутствие результата – не признак, что вы мало стараетесь. Скорее всего, организму нужно больше времени, чтобы привыкнуть к новому режиму. А вот после травмы вернуть качество жизни достаточно сложно. Поэтому берегите себя и свое тело и соблюдайте технику безопасности во время выполнения любых упражнений.