Аби заохотити малечу вживати корисні продукти, спробуйте їх цікаво приготувати. Здорово 24 діляться рецептом смачних рибних нагетсів. Хрусткі шматочки натуральної риби з ніжним сирним соусом точно будуть до вподоби дітям.

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Як приготувати рибні нагетси

Інгредієнти

300 грамів філе минтая Аляски;

2 курячих яйця;

250 мілілітрів вершків;

100 грамів сиру чедер;

500 мілілітрів соняшникової олії;

рисове борошно для панірування;

панірувальні сухарі;

сіль, куркума та кріп до смаку.

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Спосіб приготування



Приготуйте нагетси з риби / Фото Unsplash

Крок 1. Розріжте філе минтаю навпіл і одну половинку помістіть у блендер. Додайте білок, сіль та збийте до однорідної маси. Сюди вилийте холодні вершки, приправте щіпкою солі, куркуми та ще раз збийте.

Крок 2. Іншу частину філе наріжте невеликими шматочками та додайте у готову суміш. Подрібніть кріп і також додайте до риби.

Крок 3. На стіл застеліть кухонну плівку та викладіть рибну суміш. Акуратно згорніть все у ковбаску, щоб всередину не потрапляло повітря.

Крок 4. Приготуйте водяну баню з температурою води 65 градусів, помістіть туди рибну суміш, розігрійте духовку до 75 градусів, поставте каструлю з водою та залиште на 20 – 25 хвилин.

Крок 5. Перейдемо до приготування сирного соусу. Для цього вилийте у сотейник вершки та підігрійте їх. За цей час наріжте сир кубиками та додайте у вершки, коли вони почнуть закипати. Готуйте соус, постійно помішуючи, протягом 10 хвилин.

Крок 6. Налий олію у пательню та розігрійте до температури 160 градусів. Рибну ковбаску витягніть та дайте охолону на холодній бані. Після цього знімаємо плівку і нарізаємо невеликими шматочками.

Крок 7. Для панірування приготуйте рисове борошно, яйце та сухарі. Спочатку вмочуємо рибну котлету у борошно, потім в яйце і панірувальні сухарі.

Крок 8. Рибу опускаємо в гарячу олію на 10 – 15 секунд до утворення скоринки. Готові котлети необхідно просушити від олії на серветці.