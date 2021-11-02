Додати енергії можна за допомогою звичних речей. Здорово 24 ділять корисним списком, який допоможе відновити сили.

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Як додати енергії

Ківі



Перед сном корисно їсти ківі / Фото Unsplash

Якщо у вас проблеми із засинанням – цей фрукт стане у пригоді. Дослідження, опубліковане в Advances in Nutrition, доводить, що вживання ківі за годину до сну покращує нічний відпочинок, а саме додає 35 хвилин відновлення. Це пов'язано з високою концентрацією у фруктах серотоніну, який є попередником гормону мелатоніну, що контролює цикл сну і неспання. Тож спокійно додавайте ківі у нічний ритуал і спіть міцніше.

Енергія від води



Вживайте більше води / Фото Unsplash

Для того, аби додати тілу енергії, не потрібно вдаватись до вживання кави чи інших напоїв, які додають бадьорості. Отримання нормальної кількості води буде достатньо, адже саме вона є джерелом життєвої сили. Згідно з дослідженням, опублікованим в Nutrition Reviews, зневоднення є причиною поганого настрою, підвищеного відчуття втоми та зниженої концентрації. Якщо ви не підтримуєте баланс рідин, організм змушений використовувати більше енергії, щоб адаптуватися до дефіциту.

Подихайте свіжим повітрям



Свіже повітря додасть сил / Фото Unsplash

Якщо ви почуваєтесь втомлений та млявим, краще прогуляйтесь на вулицю, а не до кавоварки. Ще одне дослідження показало, що 20 хвилинне перебування на свіжому повітрі підвищує відчуття бадьорості та зумовлює енергетичний приплив. Вам навіть не потрібно вдаватись до фізичних навантажень. Зміна оточення сприяє відновленню як тіла, так і розуму. Якщо ж можливості організувати прогуляну у вас немає, рекомендуємо відкрити вікна, провітрити приміщення та забезпечити потрапляння сонячного світла на робоче місце.

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Брак поживних речовин



Брак заліза є причиною постійної втоми / Фото Unsplash

Захворювання анемія призводить до хронічного відчуття втоми, але навіть незначний брак заліза теж може цьому посприяти. Якщо ви маєте якісний сон, але попри це почуваєтесь виснаженими, проконсультуйтесь з лікарем і здайте аналіз крові на перевірку рівня заліза. Якщо результати будуть негативними, лікар може призначити спеціальні добавки, які допоможуть відновити баланс поживних речовин в організмі. До того ж ви можете забезпечити рівень заліза завдяки натуральним продуктам, наприклад пісній яловичині.