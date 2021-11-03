Чтобы поощрить малышей употреблять полезные продукты, попробуйте их интересно приготовить. Здорово 24 делятся рецептом вкусных рыбных наггетсов. Хрустящие кусочки натуральной рыбы с нежным творожным соусом точно понравятся детям.

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Как приготовить рыбные нагетсы?

Ингредиенты

300 граммов филе минтая Аляски;

2 куриных яйца;

250 миллилитров сливок;

100 граммов сыра чедер;

500 миллилитров подсолнечного масла;

рисовая мука для панировки;

панировочные сухари;

соль, куркума и укроп по вкусу.

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Способ приготовления



Приготовьте нагетсы из рыбы / Фото Unsplash

Шаг 1. Разрежьте филе минтая пополам и одну половинку поместите в блендер. Добавьте белок, соль и взбейте в однородную массу. Сюда вылейте холодные сливки, приправьте щепоткой соли, куркумы и еще раз взбейте.

Шаг 2. Остальную часть филе нарежьте небольшими кусочками и добавьте в готовую смесь. Размельчите укроп и также добавьте к рыбе.

Шаг 3. На стол застелите кухонную пленку и выложите рыбную смесь. Аккуратно сверните все в колбаску, чтобы внутрь не попадал воздух.

Шаг 4. Приготовьте водяную баню с температурой воды 65 градусов, поместите туда рыбную смесь, разогрейте духовку до 75 градусов, поставьте кастрюлю с водой и оставьте на 20 – 25 минут.

Шаг 5. Перейдем к приготовлению творожного соуса. Для этого вылейте в сотейник сливки и подогрейте их. За это время нарежьте сыр кубиками и добавьте в сливки, когда они начнут закипать . Готовьте соус, постоянно помешивая, в течение 10 минут.

Шаг 6. Налейте масло в сковороду и разогрейте до температуры 160 градусов. Рыбную колбаску извлеките и дайте остыть на холодной бане. После этого снимаем пленку и нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 7. Для панировки приготовьте рисовую муку, яйцо и сухари. Сначала обмакиваем рыбную котлету в муку, затем в яйцо и панировочные сухари.