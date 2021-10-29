41-річна акторка схудла на 34 кілограми, але не сприймає свої досягнення надто серйозно. Цього тижня Ребел Вілсон розповіла про причину таких змін та поділилась, як їй вдалось це зробити.

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Схуднення Ребел Вілсон



Акторка схудла на 34 кілограми / Фото з інстаграму

У липні 2020 року у своєму інстаграмі зірка почала публікувати відео з тренуваннями. Своїми досягненнями вона ділилась з підписниками протягом наступних місяців, допоки не досягла бажаної ваги 75 кілограмів.

"Мені заплатили багато грошей, щоб я була більшою"



Нова Ребел Вілсон / Фото з інстаграму

Ребел Вілсон ще у 2020 році в одному інтерв'ю для The Sun повідомила, що її надмірна вага була потрібною для знімання у фільмах і телепроєктах.

У мене була робота, на якій мені платили багато грошей, щоб бути більшою, іноді це може трохи заплутати,

– розповіла жінка.

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Причина схуднення Ребел Вілсон



Жінка схудла, щоб почуватись впевнено / Фото з інстаграму

Ребел Вілсон пояснює, що її мотивацією не була пандемія і зосередження на собі, як це трапилось з Адель. "Йдеться не про певний розмір, вагу чи щось інше. Це просто про те, щоб любити себе і любити дорогу, на якій ти йдеш. І для мене найкрасивіші жінки – це ті, які крокують до своєї мети", – пояснює Ребел Вілсон.

Акторка схудла завдяки тому, що почала більше рухатись, ходити та займатись фітнесом. Вона також чітко усвідомлювала свою ціль, тому відмовлялась від шкідливої їжі.

Це спрацювало, тому що це був підхід до всього способу життя та боротьби з емоційною їжею. Я не повністю вилікувалась, але вперше в житті я схудла і зберегла вагу,

– повідомляє акторка.