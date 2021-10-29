41-летняя актриса похудела на 34 килограмма, но не воспринимает свои достижения слишком серьезно. На этой неделе Ребел Уилсон рассказала о причинах перемен и поделилась, как ей удалось это сделать.

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Похудение Ребел Уилсон



Актриса похудела на 34 килограмма / Фото из инстаграммы

В июле 2020 года в своем инстаграмме звезда начала публиковать видео с тренировками. Своими достижениями она делилась с подписчиками в течение следующих месяцев до тех пор, пока не достигла желаемого веса 75 килограммов.

"Мне заплатили много денег, чтобы я была больше"



Новая Ребел Уилсон / Фото из инстаграммы

Ребел Уилсон еще в 2020 году в одном интервью для The Sun сообщила, что ее избыточный вес был необходим для съемки в фильмах и телепроектах.

У меня была работа, на которой мне платили много денег, чтобы быть больше, иногда это может немного запутать,

– рассказала женщина.

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Причина похудения Ребел Уилсон



Женщина похудела, чтобы чувствовать себя уверенно / Фото с инстаграммы

Ребел Уилсон объясняет, что ее мотивацией не была пандемия и сосредоточение на себе, как это произошло с Адель. "Речь идет не об определенном размере, весе или чем-то другом. Это просто о том, чтобы любить себя и любить дорогу, на которой ты идешь. И для меня самые красивые женщины – это те, которые шагают к своей цели", – объясняет Ребел Уилсон.

Актриса похудела благодаря тому, что стала больше двигаться, ходить и заниматься фитнесом. Она также ясно осознавала свою цель, поэтому отказывалась от вредной пищи.