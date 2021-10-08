Здорово 24 діляться добіркою корисних продуктів, які ви раніше вважали шкідливими. Тепер можете без остраху ними насолоджуватись.

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Продукти, які вважаються шкідливими, але принесуть користь

Яйця



Яйця не впливають на холестерин / Фото Unsplash

Ще 20 років тому вчені відносили цей продукт до тих, які сприяють підвищенню рівня холестерину у крові, адже у 1 яйці міститься 185 міліграмів холестерину. Сучасні дослідження показують, що це не так. Відомо, що при нормальному споживанні дієтичний холестерин не завдає шкоди організму людини. Навпаки, яйця – це чудове джерело білка, корисних жирів, вітамінів та мінералів.

Картопля



Картопля містить багато вітамінів / Фото Unsplash

Картопля також вважається шкідливою їжею, через високий глікемічний індекс. Також її шкоду пов'язують з вмістом крохмалю, кількість якого насправді залежить від способу приготування: у звареній і охолодженій картоплі кількість стійкого крохмалю зростає. Тому цього овоча не варто уникати, адже він містить багато вуглеводів, вітаміну С, деяких вітамінів групи B і мікроелементів.

Молочні продукти



Молочні продукти не шкодять серцю / Фото Unsplash

Молочні продукти теж мають не надто добру репутацію через їх нібито негативний вплив на серцево-судинну систему. Проте молоко, масло, йогурт та сир, які колись були основними харчовими продуктами для людей, принесуть вашому організму багато користі. Високий вміст білка і кальцію – лише деякі їхні переваги. При виборі молочних продуктів важливо враховувати жирність і тип жиру.

Червоне м'ясо



Стейки корисні, якщо їх правильно готувати / Фото Unsplash

Червоне м'ясо часто вважається джерелом шкідливих вуглеводів та жирів, але це не так. До того ж деякі дослідження показують, що цей продукт може збільшити ризик раку та інших захворювань. Хоча насправді м'ясо містить безліч вітамінів і мінералів, які необхідні для здорового і збалансованого харчування. За правильного приготування воно не вплине на рівень холестерину і принесе багато користі, зокрема необхідний для вироблення тестостерону і селену цинк, залізо та білок.

Вино



Вино захищає від хвороб серця / Фото Unsplash

Різні сорти вин мають різні переваги та недоліки, проте не варто вважати вино шкідливим продуктом, адже цей напій може принести вашому здоров'ю багато користі. Червоне вино, наприклад, захищає від хвороб серця, а біле – сприяє налагодженню функції нирок. Якщо ви дотримуєтесь правильного харчування, краще уникати ігристих вин, адже вони більш калорійні.

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Шоколад



Темний шоколад корисний для здоров'я / Фото Unsplash

Про молочний і білий шоколад краще забути, адже про їхню користь говорити складно. А ось темний шоколад можна вважати справжнім суперпродуктом. Він багатий антиоксидантами та іншими поживними речовинами, що робить його безпечним навіть для дієт. Найбільшою перевагою є вміст флавоноїдів – це рослинні хімічні речовини, які виконують роль антиоксидантів та можуть захищати від раку, хвороб серця та хвороби Альцгеймера.