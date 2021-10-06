Є кілька причин чому все відбувається саме так. Частина корисних речовин втрачається ще на етапі транспортування, інша – зникає під час зберігання. А те що залишається не витримує термічної обробки. Розбираємося, як все ж зберегти максимум користі.

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Ось 4 страви, які вважаються корисними. Проте жодна з них насправді не містить високої концентрації вітамінів.

Вода з лимоном

Вода з лимоном Як тільки цілісна оболонка фрукта пошкоджена, вітамін С починає процес руйнування / Фото Unsplash

Свіжий лимон і листя м'яти, безумовно, багаті вітамінами, особливо вітаміном С. Але кожна хвилина, яку вони проводять у графині чи склянці з водою, відбирає у них велику кількість корисних речовин. Річ у тім, що вітамін С – один з найбільш нестійких. Він здатен швидко руйнуватися при контакті з киснем. Тому, як тільки цілісна оболонка фрукта або зелені пошкоджена, вітамін С починає процес окислення (руйнування).

Якщо дуже хочеться випити води з додаванням цитрусових чи зелені – зробіть це відразу після нарізання продуктів.

Смузі та фреші з супермаркетів

Вітаміни А, С, Е, а також груп В і К швидко втрачають свою активність, якщо зберігати їх в пластикових пляшках, куди проникнув кисень. Чим сильніше подрібнені фрукти, ягоди або овочі, тим більше вони схильні до руйнування під дією світла, кисню, температури.

Стосується це і салатів: їх не варто готувати заздалегідь, а при замовленні салату поза домом обирайте місця, де не використовують заготовки, а нарізають свіжі овочі прямо перед подачею.

Якщо ж ви хочете готувати на роботу:

  • листя не нарізайте, а додавайте цілими,
  • також не нарізайте редиску та помідори чері,
  • обирайте невеликі огірки, перець чи моркву й ріжте їх безпосередньо перед обідом.

Рослинна олія

При тривалому зберіганні олій в зоні ризику опиняються вітаміни А, Е, К і каротин. Вони досить стійкі до високих температур, але уразливі до світла і повітря. Щоб зберегти жиророзчинні вітаміни, олію слід зберігати в прохолодному темному місці з щільно закритою кришкою, бажано у скляній тарі.

Компоти, супи, варення

Їжте свіжі чи морожені ягодиЇжте свіжі чи морожені ягоди / Фото Unsplash

Напевно кожен ще з дитинства пам'ятає наскільки корисними є компоти. Так, їх склад дійсно вражає різноманітністю корисних інгредієнтів, але, на жаль, безліч вітамінів сильно страждає при термічній обробці, а з кожною годиною зберігання – їх стає все менше.

При сушінні фруктів і ягід для компоту втрачається до 50% вітамінів. Те ж саме стосується овочів і зелені, доданих в суп. Через пару днів в холодильнику у вас буде страва, насичена клітковиною, але з невеликою кількістю корисних речовин.

Варення теж у цей список. Якщо вам подобається додавати його у вівсянку, корисніше тримати в морозилці заморожені ягоди, розморожувати їх та додавати в страву.

Як готувати, щоб уникнути руйнування вітамінів

  • Щоб зберегти більше вітаміну С у варенні, варто додавати фрукти і ягоди вже у киплячий сироп.
  • При повторному розігріві супу кожен раз втрачається до 30% вітаміну С. Щоб зберегти максимум користі, варто знімати страву з плити як тільки вона стане теплою.
  • В6 – один з найбільш нестабільних вітамінів при термічній обробці: при варінні шпинату і капусти втрачається до 40%, моркви – до 20%.
  • В1, В2, В4, В5 активно руйнуються при нагріванні. Їжте продукти з їх вмістом сирими.
  • Вітамін А швидко руйнується під впливом високих температур у присутності кисню, але без контакту з киснем він стабільний при нагріванні до 130°C.
  • Вітамін D зберігає свою стійкість майже в будь-яких умовах, але нагрівати його бажано менш ніж до 100°C.
  • Є і більш стійкі вітаміни – наприклад, каротиноїди практично не пошкоджуються при теплових обробках.
  • Токофероли (вітамін Е) можна нагрівати до 200°C навіть у присутності кисню.
  • Також високою стабільністю відрізняється В7.