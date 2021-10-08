Здорово 24 делятся подборкой полезных продуктов, которые вы раньше считали вредными. Теперь можете без боязни ними наслаждаться.

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Продукты, которые считаются вредными, но принесут пользу

Яйца



Яйца не влияют на холестерин / Фото Unsplash

Еще 20 лет назад ученые относили этот продукт к тем, которые способствуют повышению уровня холестерина в крови, ведь в 1 яйце содержится 185 миллиграммов холестерина. Современные исследования показывают, что это не так. Известно, что при нормальном потреблении диетический холестерин не наносит вреда организму человека. Наоборот, яйца – это прекрасный источник белка, полезных жиров, витаминов и минералов.

Картофель



Картофель содержит много витаминов / Фото Unsplash

Картофель также считается вредной пищей, через высокий гликемический индекс. Также его вред связывают с содержанием крахмала, количество которого в действительности зависит от способа приготовления: в сваренном и охлажденном картофеле количество устойчивого крахмала растет. Поэтому этого овоща не стоит избегать, ведь он содержит много углеводов, витамина С, некоторых витаминов группы B и микроэлементов.

Молочные продукты



Молочные продукты не вредят сердцу / Фото Unsplash

Молочные продукты имеют не слишком хорошую репутацию за их якобы негативного влияния на сердечно-сосудистую систему. Однако молоко, масло, йогурт и сыр, которые некогда были основными пищевыми продуктами для людей, принесут вашему организму много пользы. Высокое содержание белка и кальция – лишь некоторые их преимущества. При выборе молочных продуктов важно учитывать жирность и тип жира.

Красное мясо



Стейки полезны, если их правильно готовить / Фото Unsplash

Красное мясо часто считается источником вредных углеводов и жиров, но это не так. К тому же некоторые исследования показывают, что этот продукт может увеличить риск рака и других заболеваний. Хотя на самом деле мясо содержит множество витаминов и минералов, которые необходимы для здорового и сбалансированного питания. При правильном приготовления оно не повлияет на уровень холестерина и принесет много пользы, в частности необходим для выработки тестостерона и селена цинк, железо и белок.

Вино



Вино защищает от болезней сердца / Фото Unsplash

Различные сорта вин имеют различные преимущества и недостатки, однако не следует считать вино вредным продуктом, ведь этот напиток может принести вашему здоровью много пользы. Красное вино, например, защищает от болезней сердца, а белое – пособствует налаживанию функции почек. Если вы придерживаетесь правильного питания, лучше избегать игристых вин, ведь они более калорийны.

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Шоколад



Темный шоколад полезен для здоровья / Фото Unsplash