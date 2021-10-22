Комп'ютерна томографія – це дослідження будь-якого органу людини за допомогою рентгенівського сканування. Воно відбувається завдяки прокиненню пучка рентгенівського проміння у тканини тіла. При коронавірусній хворобі лікарі у такий спосіб вивчають стан органів грудної клітини.

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Кому потрібно робити КТ

Комп'ютерна томографія набула особливої популярності в Україні з початком пандемії. Проте вона не завжди ефективна при діагностиці COVID-19, адже відсутність змін на рентгені не означає відсутність захворювання.



КТ – це не завжди ефективний спосіб виявлення COVID-19 / Фото Unsplash

Коли варто призначати КТ

Є випадки, коли комп'ютерну томографію необідно призначити хворому, а саме:

коли неможливо зробити ПЛР-діагностику COVID-19;

якщо у пацієнта є такі симптоми, як дихальна недостатність та супутні захворювання;

коли у пацієнта з вираженими ознаками захворювання та важкому загальному стані результат ПЛР-тесту негативний.



При перших симптомах COVID-19 варто зробити тест / Фото Unsplash

Проте, якщо результат тесту на коронавірусну хворобу позитивний, а пацієнт почуває себе добре, КТ робити не потрібно. При показаннях комп'ютерної томографії потрібно також орієнтуватись на:

загальний стан пацієнта;

наявність дихальної недостатності;

показник сатурації (насичення крові киснем);

температуру тіла.

Пацієнтів з підозрою на інфікування COVID-19 лікар повинен перш за все направити на тестування. Фахівці не рекомендують використовувати комп'ютерну томографію для діагностики коронавірусної хвороби. Вони також радять слідкувати за перебігом захворювання, використовуючи ультразвукову діагностику, адже вона не дає стільки опромінення, на відміну від комп'ютерної томографії.



КТ не рекомендовано робити при легкому перебігу захворювання / Фото Unsplash

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Повторне дослідження КТ пацієнтам із середнім перебігом захворювання лікарі рекомендують робити на 21 день після початку захворювання та через пів року.