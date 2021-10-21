Фолікулостимулюючий гормон є білковою речовиною, яка синтезується передньою долею гіпофізу. Зазвичай показанням до визначення його рівня є безпліддя. Проте слід пам’ятати, що відхилення від норми можуть сигналізувати про проблему у самому гіпофізі або ж у гіпоталамусі, який контролює роботу гіпофізу. При підозрі на такі патологічні стани проводяться додаткові обстеження, а при підтвердженому діагнозі – призначається відповідне лікування.

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Гіпофіз, фолікулостимулюючий гормон та естрогени – як вони між собою пов’язані?

Гіпофіз – це невелика за розмірами залоза внутрішньої секреції, яка важить приблизно 0,5 – 0,7 грама і розташовується прямісінько по центру мозку, поряд із гіпоталамусом. Таке сусідство є невипадковим і ще раз доводить, що організм є системою сполучених посудин. Гіпофіз контролює багато інших ендокринних залоз. А от над ним контроль здійснює гіпоталамус, зокрема його гальмівні та стимулюючі нейрогормони.

Гіпофіз дозволяє нам рости, розвиватися і народжувати дітей. Він же може стати головним джерелом проблем з функціонуванням яєчників, наднирників або щитоподібної залози, впливати на вагу і зовнішній вигляд шкіри та волосся. Саме він відповідає за лактацію і контроль сечовипускання під час сну. Мало який процес відбувається у нашому організмі, який би принаймні опосередковано не був пов’язаний з роботою гіпофізу. Але ключова роль цієї частинки головного мозку полягає у виробництві, кумуляції та вивільненні гормонів.

Гормонами гіпофізу є:

тиреотропін, який стимулює роботу щитоподібної залози;

адренокортикотропін, який відповідає за функцію кори наднирників;

пролактин;

гормон росту;

лютеїнізуючий гормон;

фолікулостимулюючий гормон.

Фолікулостимулюючий гормон примушує фолікули продукувати естрогени. Навіщо нам взагалі потрібні ці гормони?

Естрогени – це група статевих гормонів, які відповідають передусім за правильний менструальний цикл. Вони стимулюють синтез лютеїнізуючого гормону, який забезпечує овуляцію та формування жовтого тіла (зміненого фолікула яєчника, який функціонує як залоза внутрішньої секреції). Дефіцит естрогену найчастіше трапляється у період постменопаузи, але може спостерігатися й у молодих жінок. Проявляється порушенням менструального циклу, нудотою, нападами головного болю, збільшенням маси тіла і погіршенням загального самопочуття.

Естрогени вважаються суто жіночими гормонами, але необхідні вони також для нормального функціонування чоловічого організму. Недостатнє виробництво естрогенів яєчками може призвести до безпліддя.

Фолікулостимулюючий гормон впливає на чоловічу репродуктивну функцію / Фото Pixabay

Фолікулостимулюючий гормон не лише стимулює продукцію естрогенів. Він ще й збільшує активність ферменту ароматази, який бере участь у процесі перетворення андрогенів в естрогени. Андрогени – це чоловічі гормони, які є еквівалентом естрогенів.

У чоловіків фолікулостимулюючий гормон стимулює ріст сім'яних канальців, збільшуючи тим самим виробництво сперми. Крім того, впливає на продукцію білка, що зв’язує андрогени, а також на функцію тестостерону.

Норми фолікулостимулюючого гормону

Аналіз на фолікулостимулюючий гормон призначають:

як частину діагностики жіночого й чоловічого безпліддя (у більшості випадків);

у разі нерегулярних менструацій;

при порушенні дозрівання у дітей (прискоренні або затримці);

при підозрі на порушення у роботі гіпоталамусу чи гіпофізу;

з метою діагностики синдрому полікістозних яєчників, але одночасно з оцінкою рівня лютеїнізуючого гормону.

Діапазон нормальних показників гормону (залежно від фази менструального циклу):

у фолікулярній фазі (від завершення менструації до настання овуляції) – від 3,03 до 8,08 міжнародних одиниць на мілілітр;

у період овуляції – від 2,55 до 16,69 міжнародних одиниць на мілілітр;

у лютеїновій фазі (від завершення овуляції до настання менструації) – від 1,38 до 5,47 міжнародних одиниць на мілілітр.

Норма для жінок після настання менопаузи – від 26,72 до 133,41 міжнародних одиниць на мілілітр.

Норма для чоловіків – від 1,7 до 12,0 нанограмів на мілілітр.

Для визначення концентрації гормону проводиться забір крові. Часом перевіряють також і сечу, але тоді її потрібно збирати протягом усієї доби.

Перевищення показників норми фолікулостимулюючого гормону найчастіше виявляють при первинній недостатності яєчників, наприклад, синдромі полікістозних яєчників або у постменопаузальному періоді.

У чоловіків високий рівень цього гормону може свідчити про первинний гіпогонадизм (гіпофункцію статевих залоз), який спостерігається зокрема при синдромі Клайнфельтера, або ж сигналізувати про зменшення виробництва сперми, у тому числі після перенесеного інфекційного захворювання, яке викликало порушення функції яєчок.

Знижений рівень фолікулостимулюючого гормону може вказувати на недостатність гіпофізу, пухлини гіпофізу або бути побічним ефектом деяких ліків (наприклад, тих, які застосовуються при проведенні хіміотерапія). Проблема з гіпофізом часто призводить до вторинної недостатності яєчників або яєчок.

Іноді відхилення від норми є наслідком захворювання щитоподібної залози або надниркових залоз.

Лікування залежить від причини. Встановлює причину і призначає лікування лікар-ендокринолог.