Компьютерная томография – это исследование любого органа человека с помощью рентгеновского сканирования. Оно происходит благодаря прокиненню пучка рентгеновского излучения в ткани тела. При коронавирусной болезни врачи таким образом изучают состояние органов грудной клетки.

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Кому ли нужно делать КТ

Компьютерная томография приобрела особую популярность в Украине с началом пандемии. Однако она не всегда эффективна при диагностике COVID-19 , ведь отсутствие изменений на рентгене не означает отсутствие заболевания.



КТ – это не всегда эффективный способ выявления COVID-19 / Фото Unsplash

Когда следует назначать КТ

Есть случаи, когда компьютерную томографию необидно назначить больному, а именно:

когда невозможно сделать ПЦР-диагностику COVID-19;

если у пациента есть такие симптомы, как дыхательная недостаточность и сопутствующие заболевания;

когда у пациента с выраженными признаками заболевания и тяжелым общим состоянием результат ПЦР-теста отрицательный.



При первых симптомах COVID-19 стоит сделать тест / Фото Unsplash

Однако, если результат теста на коронавирусную болезнь положительный, а пациент чувствует себя хорошо, КТ делать не нужно. При показаниях компьютерной томографии нужно также ориентироваться на:

общее состояние пациента;

наличие дыхательной недостаточности;

показатель сатурации (насыщение крови кислородом);

температуру тела.

Пациентов с подозрением на инфицирование COVID-19 врач должен прежде всего направить на тестирование. Специалисты не рекомендуют использовать компьютерную томографию для диагностики коронавирусной болезни. Они также советуют следить за течением заболевания, используя ультразвуковую диагностику, ведь она не дает столько облучения, в отличие от компьютерной томографии.



КТ Не рекомендуется делать при легком течении заболевания / Фото Unsplash

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