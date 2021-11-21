Тож якщо ви любитель оригінальних страв та незвичайних поєднань – тоді точно оціните рецепт Сергія Башинського, шеф-кухаря ресторану Veranda on the river. Готувати стейк швидко та легко, а користі він принесе чимало.
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Рецепт стейку з цвітної капусти
Інгредієнти
- 1 головка цвітної капусти;
- 100 мілілітрів 30% вершків;
- 20 грамів бурякового фрешу;
- 20 грамів пармезану;
- 10 грамів соку глюкози;
- 1 лист пак-чой;
- 20 грамів сухарів тонкацу;
- 20 грамів броколі;
- 20 грамів оливкової олії;
- сіль, перець до смаку.
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Спосіб приготування
Оригінальний рецепт приготування цвітної капусти / Фото НВ
Крок 1. Очистьте капусту, помістіть у каструлю з окропом та варіть 7 хвилин. Після цього перекладіть капусту на форму для випікання, полийте оливковою олією та помістіть у духовку, розігріту до 180 градусів, на 12 хвилин. За цей час відваріть броколі протягом 2 хвилини.
Крок 2. Для приготування соусу прокип'ятіть вершки у сотейнику, додайте пармезан, сік глюкози, буряковий фреш, сіль та перець.
Крок 3. Для подачі вилийте соус на тарілку, викладіть капусту, посипте сухарями тонкацу та прикрасьте листом пак-чой і броколі.