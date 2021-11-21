Тож якщо ви любитель оригінальних страв та незвичайних поєднань – тоді точно оціните рецепт Сергія Башинського, шеф-кухаря ресторану Veranda on the river. Готувати стейк швидко та легко, а користі він принесе чимало.

Дізнайтесь ГРВІ чи глисти: симптоми зараження можуть бути однакові

Рецепт стейку з цвітної капусти

Інгредієнти

1 головка цвітної капусти;

100 мілілітрів 30% вершків;

20 грамів бурякового фрешу;

20 грамів пармезану;

10 грамів соку глюкози;

1 лист пак-чой;

20 грамів сухарів тонкацу;

20 грамів броколі;

20 грамів оливкової олії;

сіль, перець до смаку.

Корисно 5 продуктів, які не підходять для вечері

Спосіб приготування



Оригінальний рецепт приготування цвітної капусти / Фото НВ

Крок 1. Очистьте капусту, помістіть у каструлю з окропом та варіть 7 хвилин. Після цього перекладіть капусту на форму для випікання, полийте оливковою олією та помістіть у духовку, розігріту до 180 градусів, на 12 хвилин. За цей час відваріть броколі протягом 2 хвилини.

Крок 2. Для приготування соусу прокип'ятіть вершки у сотейнику, додайте пармезан, сік глюкози, буряковий фреш, сіль та перець.

Крок 3. Для подачі вилийте соус на тарілку, викладіть капусту, посипте сухарями тонкацу та прикрасьте листом пак-чой і броколі.