Попри бажання порадувати себе чимось смачненьким після виснажливого дня, варто дуже обережно підбирати страви, які ви їстимете перед сном. Часто навіть нешкідливі на вигляд продукти здатні утримувати воду в організмі та провокувати появу набряків.

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Випічка

Кондитерські вироби різко підвищать рівень цукру у крові / Фото Pexels

Борошняні продукти, зазвичай, містять у собі багато цукру, а він, у поєднанні з жирами, провокує накопичення рідини в організмі. Крім того, улюблений кондитерський виріб різко підвищить рівень цукру у крові. Й коли він спадатиме, ви залишитеся сам-на-сам із відчуттям сильного голоду, що потягне за собою ще один не передбачений перекус.

Газоутворюючі продукти

Утворення газів – ще одна часта причина набряків. До списку "провокаторів" газоутворення входять не тільки газовані напої, але й корисні овочі: броколі, капуста, баклажани, кукурудза, часник, цибуля.

Червоне м'ясо

Тирозин, який міститься у червоному м'ясі, підвищує рівень адреналіну у крові / Фото Pexels

Цей багатий на білок продукт краще залишити на обід. Усе тому, що у його складі наявна амінокислота тирозин, яка підвищує рівень адреналіну у крові, збуджує нервову систему та створює додаткові проблеми зі сном.

Напівфабрикати та фастфуд

Ковбаси, сосиски та інші напівфабрикати небезпечні з тієї ж причини, що і фастфуд: в них занадто висока доза солі та шкідливих добавок, які негативно впливають на шлунок.

Соління та консервація

Такі продукти у будь-який час доби варто вживати у помірних кількостях, особливо ввечері. Соління – важка для шлунку їжа, яка, через надто велику кількість солі, негативно впливає на нирки та підшлункову залозу. Це своєю чергою призводить до зневоднення, набряклості обличчя та навіть розширення судинної сітки.