Если вы любитель оригинальных блюд и необычных сочетаний – тогда точно оцените рецепт Сергея Башинского, шеф-повара ресторана Veranda on the river. Готовить стейк быстро и легко, а пользы он принесет немало.

Узнайте ОРВИ или глисты: симптомы заражения могут быть одинаковы

Рецепт стейка из цветной капусты

Ингредиенты

1 головка цветной капусты;

100 миллилитров 30% сливок;

20 граммов свекловичного фреша;

20 граммов пармезана;

10 граммов сока глюкозы;

граммов 1 лист пак-чой;

20 граммов сухарей тонкаца;

20 граммов брокколи;

20 граммов оливкового масла;

граммов соль, перец по вкусу.

Полезно 5 продуктов, которые не подходят для ужина

Способ приготовления



Оригинальный рецепт приготовления цветной капусты / Фото НВ

Шаг 1. Очистите капусту, поместите в кастрюлю с кипятком и варите 7 минут. После этого переложите капусту на форму для выпечки, полейте оливковым маслом и поместите в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12 минут. За это время отварите брокколи в течение 2 минут.

Шаг 2. Для приготовления соуса прокипятите сливки в сотейнике, добавьте пармезан, сок глюкозы, свекольный фреш, соль и перец.