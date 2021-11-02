Добавить энергии можно с помощью привычных вещей. Здорово 24 делят полезным списком, который поможет восстановить силы.

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Как добавить энергии

Киви



Перед сном полезно есть киви / Фото Unsplash

Если у вас проблемы с засыпанием – этот фрукт пригодится. Исследование, опубликованное в Advances in Nutrition , доказывает, что употребление киви за час до сна улучшает ночной отдых, а именно добавляет 35 минут восстановления. Это связано с высокой концентрацией во фруктах серотонина, являющегося предшественником гормона мелатонина, контролирующего цикл сна и бодрствования. Так что спокойно добавляйте киви в ночной ритуал и спите крепче.

Энергия от воды



Употребляйте больше воды / Фото Unsplash

Для того, чтобы добавить телу энергии, не нужно прибегать к употреблению кофе или других напитков, придающих бодрости. Получение нормального количества воды будет достаточно, ведь именно она является источником жизненной силы. Согласно исследованию, опубликованному в Nutrition Reviews, обезвоживание является причиной плохого настроения, повышенного ощущения усталости и пониженной концентрации. Если вы не поддерживаете баланс жидкости, организм вынужден использовать больше энергии, чтобы адаптироваться к дефициту.

Подышите свежим воздухом



Свежий воздух придаст сил / Фото Unsplash

Если вы чувствуете себя усталым и вялым, лучше прогуляйтесь на улицу, а не к кофеварке. Еще одно исследование показало, что 20-минутное пребывание на свежем воздухе повышает ощущение бодрости и обуславливает энергетический приток. Вам даже не нужно прибегать к физическим нагрузкам. Смена окружения способствует восстановлению как тела, так и разума. Если возможности организовать прогулку у вас нет, рекомендуем открыть окна, проветрить помещение и обеспечить попадание солнечного света на рабочее место.

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Нехватка питательных веществ



Нехватка железа является причиной постоянной усталости / Фото Unsplash