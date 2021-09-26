Здивуйте своїх рідних оригінальним сніданком з капустяних оладків. Дієтологиня Світлана Фус поділилась цим корисним рецептом на своїй сторінці в інстаграмі.

Корисно Черви бувають не лише дощові: як діти заражаються глистами, відпочиваючи в селі

Рецепт капустяних оладків

Інгредієнти

1 білокачанна капуста;

2 яйця;

4 столові ложки муки;

спеції до смаку;

олія;

свіжа зелень (кріп та петрушка);

сметана або натуральний йогурт.

До теми Як легко перейти на рослинну дієту: 6 простих кроків

Спосіб приготування



Ніжний смак та багато користі / Фото з інстаграму

Крок 1. Подрібніть капусту, додайте солі, перцю, добре перемніть та залиште на кілька хвилин.

Крок 2. Збийте до капусти яйця, додайте 2 – 3 столові ложки борошна та ретельно перемішайте. Яєчна суміш повинна мати густу консистенцію.

Крок 3. Додайте на пательню олію та викладіть тісто, злегка притискаючи ложкою. Готуйте до появи золотистої скоринки по 5 хвилин з кожного боку.

Подавати ніжні капустяні оладки варто теплими, полити зверху сметаною і приправити зеленню.