Здивуйте своїх рідних оригінальним сніданком з капустяних оладків. Дієтологиня Світлана Фус поділилась цим корисним рецептом на своїй сторінці в інстаграмі.
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Рецепт капустяних оладків
Інгредієнти
- 1 білокачанна капуста;
- 2 яйця;
- 4 столові ложки муки;
- спеції до смаку;
- олія;
- свіжа зелень (кріп та петрушка);
- сметана або натуральний йогурт.
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Спосіб приготування
Ніжний смак та багато користі / Фото з інстаграму
Крок 1. Подрібніть капусту, додайте солі, перцю, добре перемніть та залиште на кілька хвилин.
Крок 2. Збийте до капусти яйця, додайте 2 – 3 столові ложки борошна та ретельно перемішайте. Яєчна суміш повинна мати густу консистенцію.
Крок 3. Додайте на пательню олію та викладіть тісто, злегка притискаючи ложкою. Готуйте до появи золотистої скоринки по 5 хвилин з кожного боку.
Подавати ніжні капустяні оладки варто теплими, полити зверху сметаною і приправити зеленню.