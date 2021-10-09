Ця кабачкова закуска бех м'яса стане чудовою окрасою святкового столу. Приготуйте за 20 хвилин і насолоджуйтесь.

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Кабачкові човники без м'яса

Інгредієнти

160 грамів рису;

300 мілілітрів питної води;

12 мілілітрів оливкової олії;

800 грамів кабачка;

60 грамів цибулі ріпчастої;

70 грамів болгарського перцю;

сіль, перець;

40 грамів йогурту без цукру 1.6%;

80 грамів моцарели;

5 грамів масла 82%.

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Спосіб приготування



Приготуйте смачну та корисну закуску / Фото з інстаграму

Крок 1. Відваріть рис, додаючи воду у пропорції 1:1,5. Додайте солі та масла.

Крок 2. Розріжте кабачки навпіл, виберіть м'якуш ложкою та помістіть в окрему посудину.

Крок 3. Подрібніть цибулю, вилийте олію на пательню та обсмажте її. Коли цибуля набуде золотистого кольору, висипте подрібнений болгарський перець, м'якуш кабачків та спеції.

Крок 4. Рис додайте у начинку та викладіть у готові кабачкові "човники".

Крок 5. Натріть сир, перемішайте з йогуртом та викладіть зверху. Випікайте 20 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.