Ця кабачкова закуска бех м'яса стане чудовою окрасою святкового столу. Приготуйте за 20 хвилин і насолоджуйтесь.
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Кабачкові човники без м'яса
Інгредієнти
- 160 грамів рису;
- 300 мілілітрів питної води;
- 12 мілілітрів оливкової олії;
- 800 грамів кабачка;
- 60 грамів цибулі ріпчастої;
- 70 грамів болгарського перцю;
- сіль, перець;
- 40 грамів йогурту без цукру 1.6%;
- 80 грамів моцарели;
- 5 грамів масла 82%.
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Спосіб приготування
Приготуйте смачну та корисну закуску / Фото з інстаграму
Крок 1. Відваріть рис, додаючи воду у пропорції 1:1,5. Додайте солі та масла.
Крок 2. Розріжте кабачки навпіл, виберіть м'якуш ложкою та помістіть в окрему посудину.
Крок 3. Подрібніть цибулю, вилийте олію на пательню та обсмажте її. Коли цибуля набуде золотистого кольору, висипте подрібнений болгарський перець, м'якуш кабачків та спеції.
Крок 4. Рис додайте у начинку та викладіть у готові кабачкові "човники".
Крок 5. Натріть сир, перемішайте з йогуртом та викладіть зверху. Випікайте 20 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.