Смак цього продукту дуже особливий, адже місцеві жителі знають чимало секретів приготування сиру. Здорово 24 розповідають про традиції виготовлення бринзи та як його варто куштувати.

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Секрети виготовлення гуцульських сирів

Неймовірний смак бринзи формується завдяки певним особливостям усіх етапів. Сири виготовляють у теплий сезон, з травня по вересень. Починається все з випасання худоби, яка харчується лише свіжими травами на висоті вище 700 метрів. Збір молока відбувається виключно вручну, а для виготовлення сиру використовують 100% цільного тваринного продукту. Основою для коров'ячої чи овечої бринзи слугує копчений в диму сир будз.



Худоба випасається на висоті понад 700 метрів / Фото Unsplash

Як готують сир будз

Для його приготування молоко, зібране ввечері, нагрівають до 35 градусів та додають у свіже ранкове молоко, щоб температура складала 31 – 32 градуси. Теплу рідину проціджують, додають кляг і залишають настоятись 1 – 2 години. Протягом цього часу сир підіймається вгору, його зрізають і подрібнюють. Згодом молочний продукт відділяється від сироватки та опускається на дно, після чого його загортають у марлю та залишають стекти на 1 добу.



Приготування сиру займає багато часу / Фото Unsplash

Наступний етап полягає у просушенні сиру, яке триває близько тижня. Це часто роблять у приміщенні, де є вогонь, тоді продукт буде мати злегка копчений смак. Термін зберігання будзу всього 2 тижні, тому його часто перетворюють на бринзу, яка має більш тривалий термін придатності. Для цього будз перетирають з сіллю.



З будзу готують бринзу / Фото Unsplash

Для приготування 1 кілограма будзу необхідно 8 – 12 літрів молока. Виготовлення овечої бринзи відбувається за схожою технологією, щоправда, її проціджують через ялинові гілки, щоб смак був цікавішим

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З чим їсти та готувати бриндзу



З бринзи готують смачні вареники / Фото Pinterest / Фото Unsplash

Гуцули використовують сир для приготування майже всіх страв: він може слугувати як головним інгредієнтом, так і смачною приправою. Зазвичай бриндза стає основою для паст і баноша, звареної на сметані кукурудзяної каші. З цього сирного продукту також готують смачні вареники.