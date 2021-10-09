Эта кабачковая закуска бех мяса станет замечательным украшением праздничного стола. Приготовьте за 20 минут и наслаждайтесь.
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Кабачковые лодочки без мяса
Ингредиенты
- 160 граммов риса;
- 300 миллилитров питьевой воды;
- 12 миллилитров оливкового масла;
- 800 граммов кабачка;
- 60 граммов лука репчатого;
- 70 граммов болгарского перца
- соль, перец;
- 40 граммов йогурта без сахара 1.6%;
- 80 граммов моцареллы;
- 5 граммов масла 82%.
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Способ приготовления
Приготовьте вкусную и полезную закуску / Фото с инстаграму
Шаг 1. Отварите рис, добавляя воду в пропорции 1:1,5. Добавьте соли и масла.
Шаг 2. Разрежьте кабачки пополам, выберите мякоть ложкой и поместите в отдельную посуду.
Шаг 3. Измельчите лук, вылейте растительное масло на сковороду и обжарьте его. Когда лук приобретет золотистый цвет, добавьте измельченный болгарский перец, мякоть кабачков и специи.
Шаг 4. Рис добавьте в начинку и выложите в готовые кабачковые "лодочки".
Шаг 5. Натрите сыр, перемешайте с йогуртом и выложите сверху. Выпекайте 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.