Эта кабачковая закуска бех мяса станет замечательным украшением праздничного стола. Приготовьте за 20 минут и наслаждайтесь.

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Кабачковые лодочки без мяса

Ингредиенты

160 граммов риса;

300 миллилитров питьевой воды;

12 миллилитров оливкового масла;

800 граммов кабачка;

60 граммов лука репчатого;

70 граммов болгарского перца

соль, перец;

40 граммов йогурта без сахара 1.6%;

80 граммов моцареллы;

5 граммов масла 82%.

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Способ приготовления



Приготовьте вкусную и полезную закуску / Фото с инстаграму

Шаг 1. Отварите рис, добавляя воду в пропорции 1:1,5. Добавьте соли и масла.

Шаг 2. Разрежьте кабачки пополам, выберите мякоть ложкой и поместите в отдельную посуду.

Шаг 3. Измельчите лук, вылейте растительное масло на сковороду и обжарьте его. Когда лук приобретет золотистый цвет, добавьте измельченный болгарский перец, мякоть кабачков и специи.

Шаг 4. Рис добавьте в начинку и выложите в готовые кабачковые "лодочки".