Поєднання какао та рослинного молока також підійде для вегетаріанців. Тож не зволікайте і починайте приготування.

Дізнайтесь ГРВІ чи глисти: симптоми зараження можуть бути однакові

Рецепт шоколадного печива

Інгредієнти

  • 80 грамів кокосової олії;
  • 80 грамів вівсяного борошна;
  • 35 грамів вівсянки;
  • 80 грамів кокосових вершків;
  • 6 фініків;
  • 25 грамів сиропу агави;
  • дрібка солі та соди;
  • 70 грамів шоколаду;
  • 1 чайна ложка льону та чіа;
  • 7 чайних ложок гарячої води.

Цікаво знати 5 здорових вуглеводів, які не варто ігнорувати

Спосіб приготування

Крок 1. Приготуйте суміші замоченого льону та чіа: змішайте льон, чіа, гарячу воду та залиште на 20 хвилин.

Крок 2. Розтопіть кокосову олію та вилийте у чашу блендера. Додайте борошно, вівсянку, вершки, сіль, соду, замочений льон і чіа. Всі інгредієнти подрібніть у блендері до однорідної суміші.

Крок 3. Застеліть форму для запікання пергаментним папером, з суміші сформуйте кульки та викладіть, залишаючи невелику відстань один від одного. Розігрійте духовку до 185 градусів та готуйте печиво 30 хвилин.

Крок 4. Після приготування дайте печиву охолонути. У місткості розтопіть шоколад і вмокніть половину, а зверху посипте кокосовою стружкою, мигдалевими пластівцями чи гранолою.