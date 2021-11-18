Поєднання какао та рослинного молока також підійде для вегетаріанців. Тож не зволікайте і починайте приготування.
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Рецепт шоколадного печива
Інгредієнти
- 80 грамів кокосової олії;
- 80 грамів вівсяного борошна;
- 35 грамів вівсянки;
- 80 грамів кокосових вершків;
- 6 фініків;
- 25 грамів сиропу агави;
- дрібка солі та соди;
- 70 грамів шоколаду;
- 1 чайна ложка льону та чіа;
- 7 чайних ложок гарячої води.
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Спосіб приготування
Крок 1. Приготуйте суміші замоченого льону та чіа: змішайте льон, чіа, гарячу воду та залиште на 20 хвилин.
Крок 2. Розтопіть кокосову олію та вилийте у чашу блендера. Додайте борошно, вівсянку, вершки, сіль, соду, замочений льон і чіа. Всі інгредієнти подрібніть у блендері до однорідної суміші.
Крок 3. Застеліть форму для запікання пергаментним папером, з суміші сформуйте кульки та викладіть, залишаючи невелику відстань один від одного. Розігрійте духовку до 185 градусів та готуйте печиво 30 хвилин.
Крок 4. Після приготування дайте печиву охолонути. У місткості розтопіть шоколад і вмокніть половину, а зверху посипте кокосовою стружкою, мигдалевими пластівцями чи гранолою.