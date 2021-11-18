Поєднання какао та рослинного молока також підійде для вегетаріанців. Тож не зволікайте і починайте приготування.

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Рецепт шоколадного печива

Інгредієнти

80 грамів кокосової олії;

80 грамів вівсяного борошна;

35 грамів вівсянки;

80 грамів кокосових вершків;

6 фініків;

25 грамів сиропу агави;

дрібка солі та соди;

70 грамів шоколаду;

1 чайна ложка льону та чіа;

7 чайних ложок гарячої води.

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Спосіб приготування

Крок 1. Приготуйте суміші замоченого льону та чіа: змішайте льон, чіа, гарячу воду та залиште на 20 хвилин.

Крок 2. Розтопіть кокосову олію та вилийте у чашу блендера. Додайте борошно, вівсянку, вершки, сіль, соду, замочений льон і чіа. Всі інгредієнти подрібніть у блендері до однорідної суміші.

Крок 3. Застеліть форму для запікання пергаментним папером, з суміші сформуйте кульки та викладіть, залишаючи невелику відстань один від одного. Розігрійте духовку до 185 градусів та готуйте печиво 30 хвилин.

Крок 4. Після приготування дайте печиву охолонути. У місткості розтопіть шоколад і вмокніть половину, а зверху посипте кокосовою стружкою, мигдалевими пластівцями чи гранолою.