Важливо відрізняти корисні та шкідливі вуглеводи. Солодощі та фаст-фуд точно не потішать здоровим впливом. Здорово 24 розповідають про ті вуглеводи, які безпечні для вашої фігури та потрібні для організму.

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Корисні вуглеводи

Цільнозернові

Перевагою вживання цільнозернових продуктів є комплекс вітамінів, які вони містять. Річ у тім, що зерна мають 3 частини: висівки, зародок і ендосперм. Клітковина, вітаміни, мінерали, білок і корисні жири входять до складу висівок і зародків. Ендосперм складається лише з вуглеводів. Саме тому важливо віддавати перевагу саме цільнозерновим продуктам, які можуть допомогти захистити від хронічних захворювань, таких як діабет та рак.

Молочні продукти



Не бійтесь молочних продуктів / Фото Unsplash

Якщо ви не чутливі до лактози, можете без остраху їсти ці продукти. Вони слугують найкращим джерелом кальцію, вітаміну В12, калію та білка. За вуглеводи та цукор у таких продуктах відповідає лактоза, перетравлення якої уповільнюють інші корисні домішки. До того ж молочні продукти важливі для здоров'я кісток та м'язів.

Крохмалисті овочі

Тут варто керуватись правилом: чим більше, тим краще. Овочі наповнять організм клітковиною, допоможуть контролювати вміст цукру в крові, стабілізувати вагу та знизити ризик діабету. Вони також насичені антиоксидантами, які ефективно боротися із запаленнями та зміцнюють імунну систему.

Не варто боятись додавати у раціон деякі види цих корисних продуктів, зокрема картоплю чи кукурудзу. Вони теж належать до корисних овочів, навіть якщо і містять більше вуглеводів. Наприклад, картопля насичена клітковиною, калієм, вітаміном С і білком. Кукурудза може похвалитися схожим поживним вмістом. Тому сміливо додавайте у тарілку правильного раціону ці продукти.

Бобові



Бобові містять корисні вуглеводи / Фото Unsplash

Квасоля, нут і сочевиця мають дивовижну поживність. Звісно, ці продукти містять вуглеводи, але вони дають нашому організму лише енергію. До того ж це чудове джерело білка для веганів і вегетаріанців, клітковини, вітамінів та антиоксидантів. А серед позитивних впливів: покращення травлення, зниження ризику розвитку раку, зменшення ваги, нормалізація серцево-судинної системи.

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Фрукти

Багато хто боїться фруктів через високий вміст цукру, який відносять до "шкідливих" вуглеводів. Проте у такий продуктах підсолоджувач природний, а не штучний. Він потрапляє в організм разом з клітковиною та поживними речовинами, які уповільнюють стрибок цукру у крові. До того ж споживання таких корисних "солодощів" сприятиме зменшенню шкідливих смаколиків у раціоні.