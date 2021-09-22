Лікар-дерматорлог Катерина Мельник допоможе розібратись у цьому. Все про нігтьову пластину, ламкість та покриття читайте далі у нашому матеріалі.

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Чому ламаються нігті

У кожної людини нігтьова пластина має різну форму та міцність. Але не лише генетична складова здатна впливати на ламкість. Якщо ви часто робите манікюр, нігті зношуються, починають розшаровуватись та з'являються травми. Пошкоджувати нігті також можуть різні зовнішні та внутрішні фактори.

Ще одна причина тонких та ламких нігтів – брак вітамінів: вітаміну B, цинку і білків. Погані нігті можуть також бути симптомом деяких захворювань: цукрового діабету, залізодефіцитної анемії, гіпертиреозу щитоподібної залози, серцевої недостатності і хронічного захворювання нирок.



Брак вітамінів може бути причиною ламких нігтів / Фото Unsplash

Чому виникають білі плями

Лейконіхія – білі плями на нігтях, які виникають внаслідок появи прошарку повітря, який заповнюється жиром чи водою. Якщо таке утворення не турбує вас постійно, а лише з'явилось один раз – не варто панікувати. Проте білі утворення також можуть бути ознакою початкового етапу грибкової інфекції. Згодом нігті ставатимуть товщими, ламатимуться, а плям буде більше. У такій ситуації варто негайно звертатись до лікаря, аби вчасно почати лікування.

Причиною білих плям також може бути постійний вплив ультрафіолетової лампи та манікюр. У такому випадку між покриттям варто робити перерву мінімум 2 тижні



Білі плями можуть з'явитись через манікюр / Фото Unsplash

Чи передаються білі плями

В залежності від природи білих утворень, вони можуть бути заразними або не передаватись. Якщо це грибкова інфекція, то зараження не уникнути. Така передача можлива під час самої процедури манікюру, якщо інструменти поганого продезінфіковані. Грибкова інфекція проявляється протягом місяця та може поширювати на нігті ніг.

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Як лікувати білі утворення



Варто звернутись до лікаря / Фото Unsplash

В першу чергу варто звернутись до спеціаліста, аби визначити природу захворювання за допомогою анамнезу та аналізу на виявлення паразитарного грибка. Методом виключення можна дізнатись діагноз і переходити до лікування. Якщо білі плями були наслідком грибка, процес боротьби буде тривалим: від 2 місяців до 1 року. Зазвичай такі інфекції лікують точково – за допомогою спеціальних лаків чи кремів, або ж призначають внутрішнє лікування протигрибковими препаратами.

Якщо ж причиною став манікюр, лікар порекомендує зробити перерву та призначить препарати для зміцнення нігтьової пластини. Вітамінний комплекс допоможе позбутись білих плям тим, у кого дефіцит корисних мінералів в організмі.