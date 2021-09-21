Про причини появи неприємного запаху та способи лікування розповіла Марина Сікорська – сімейна лікарка та керівниця медичного центру. Читайте детальніше у нашому матеріалі.

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Неприємний запах із рота

Причини появи

Галітоз – це неприємний запах із ротової порожнини, який виникає внаслідок розмноження бактерій. Причинами появи таких бактерій можуть бути наступні захворювання:

стоматит, карієс, гінгівіт;

запалення нової порожнини, зокрема гайморит;

ангіна та хронічний тонзиліт, тобто ураження мигдаликів;

неналежний догляд за ротовою порожниною;

захворювання шлунково-кишкового тракту.



Причини появи неприємного запаху з рота / Фото Unsplash

До того ж існує кілька різновидів неприємного запаху: солодкий, кислий та запах ацетону. Кожен із них вказує на певну проблему. Наприклад, солодкий запах вказує на патологію печінки чи гепатит, кислий – є ознакою підвищеної кислотності у шлунково-кишковому тракті, запах ацетону зазвичай свідчить про наявність ацетонемічного синдрому або цукрового діабету.

Як позбутися запаху з рота

Якщо вас турбує неприємний запах з рота, варто звернутись до сімейного лікаря. Саме він допоможе визначити причину та підібрати правильне лікування. Налагодити мікрофлору ротової порожнини та позбутись карієсу допоможе стоматолог. Із захворюваннями кишково-шлункового тракту варто звертатись до гастроентеролога, який скоригує харчування та призначить потрібне лікування. До того ж налагодити роботу шлунково-кишкового тракту допоможе збалансоване харчування.



Лікар допоможе усунути проблему із запахом / Фото Unsplash

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Не забувайте також підтримувати водний баланс та пити достатню кількість рідини, аби зволожувати ротову порожнину й весь організм. У випадку, коли причиною запаху з рота є бактеріальний гайморит, його потрібно лікувати антибіотикотерапією. Також важливо слідкувати за вологістю повітря та температурою в приміщенні. Оптимальні показники: вологість – не менше 50 – 70%, а температура повітря повинна складати 22 – 24 градуси.