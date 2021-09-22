Врач-дерматорлог Екатерина Мельник поможет разобраться в этом. Все о ногтевой пластине, ломкость и покрытии читайте далее в нашем материале.

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Почему ломаются ногти

У каждого человека ногтевая пластина имеет различную форму и прочность. Но не только генетическая составляющая способна влиять на ломкость. Если вы часто делаете маникюр, ногти изнашиваются, начинают расслаиваться и появляются травмы. Повреждать ногти также могут различные внешние и внутренние факторы.

Еще одна причина тонких и ломких ногтей – недостаток витаминов: витамина B, цинка и белков. Плохие ногти могут также быть симптомом некоторых заболеваний: сахарного диабета, железодефицитной анемии, гипертиреоза щитовидной железы, сердечной недостаточности и хронического заболевания почек.



Нехватка витаминов может быть причиной ломких ногтей / Фото Unsplash

Почему возникают белые пятна

Лейконихия – белые пятна на ногтях, которые возникают в результате появления прослойки воздуха, который заполняется жиром или водой. Если такое образование не беспокоит вас постоянно, а только появилось один раз – не стоит паниковать. Однако белые образования также могут быть признаком начального этапа грибковой инфекции. Впоследствии ногти станут толще, будут ломаться, а пятен будет больше. В такой ситуации следует немедленно обращаться к врачу, чтобы вовремя начать лечение.

Причиной белых пятен также может быть постоянное воздействие ультрафиолетовой лампы и маникюр. В таком случае между покрытием стоит делать перерыв минимум 2 недели



Белые пятна могут появиться через маникюр / Фото Unsplash

Передаются ли белые пятна

В зависимости от природы белых образований, они могут быть заразными либо не передаваться. Если это грибковая инфекция, то заражения не избежать. Такая передача возможна при самой процедуры маникюра, если инструменты плохого продезинфицированы. Грибковая инфекция проявляется в течение месяца и может распространять на ногти ног.

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Как лечить белые образования



Стоит обратиться к врачу / Фото Unsplash

В первую очередь стоит обратиться к специалисту, чтобы определить природу заболевания с помощью анамнеза и анализа на выявление паразитарного грибка. Методом исключения можно узнать диагноз и переходить к лечению. Если белые пятна были следствием грибка, процесс борьбы будет длительным: от 2 месяцев до 1 года. Обычно такие инфекции лечат точечно – с помощью специальных лаков или кремов, или же назначают внутреннее лечение противогрибковыми препаратами.