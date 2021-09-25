Приготуйте яйця прямо у болгарському перці. Оригінальний сніданок точно буде до вподоби вашій сім'ї.
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Рецепт фаршированого перцю
Інгредієнти
- 2 великі болгарські перці;
- пів чайної ложки солі;
- 4 яйця;
- 2 столові ложки знежиреного молока;
- щіпка перцю;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- пів склянки цибулі;
- 2 склянки шпинату;
- ⅓ склянки сиру фета;
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Спосіб приготування
Приготуйте смачний сніданок з перцю / Фото Eating Well
Крок 1. Промийте перець під водою, розріжте навпіл та видаліть усе насіння. Покладіть розрізом вгору на тарілку та поставте у мікрохвильову піч на 2 – 3 хвилини, щоб він став м'яким. Після цього просушіть та натріть сіллю.
Крок 2. Розігрійте пательню, додайте олії та висипте туди подрібнену цибулю. Обсмажуйте до золотої скоринки протягом 2 хвилин. За цей час промийте та наріжте шпинат, додайте на пательню та готуйте ще 1 – 2 хвилини.
Крок 3. У місткості змішайте яйця, молоко та мелений перець. Начиніть перець шпинатом, посипте фетою і вилийте зверху яєчну суміш.
Крок 4. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте протягом 30 – 35 хвилин, поки начинка не схопиться.