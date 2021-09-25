Приготовьте яйца прямо в болгарском перце. Оригинальный завтрак точно придется по душе вашей семье.
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Рецепт фаршированного перца
Ингредиенты
- 2 большие болгарские перцы;
- пол чайной ложки соли;
- 4 яйца;
- 2 столовые ложки обезжиренного молока;
- щепотка перца;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- пол стакана лука;
- 2 стакана шпината;
- ⅓ стакана сыра фета;
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Способ приготовления
Приготовьте вкусный завтрак из перца / Фото Eating Well
Шаг 1. Промойте перец под водой, разрежьте пополам и удалите все семена. Положите разрезом вверх на тарелку и поставьте в микроволновую печь на 2 – 3 минуты, чтобы он стал мягким. После этого просушите и натрите солью.
Шаг 2. Разогрейте сковороду, добавьте масла и высыпьте туда измельченный лук. Обжаривайте до золотой корочке в течение 2 минут. За это время промойте и нарежьте шпинат, добавьте в сковороду и готовьте еще 1 – 2 минуты.
Шаг 3. В емкости смешайте яйца, молоко и молотый перец. Начините перец шпинатом, посыпьте фетой и вылейте сверху яичную смесь.
Шаг 4. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте в течение 30 – 35 минут, пока начинка не схватится.