В Австралії провели дослідження і виявили, що популярний дезінфекційний засіб може блокувати дію антибіотиків. Детальніше про це розповідаємо далі.

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Дезінфектор може блокувати дію антибіотиків

Стійкість до протимікробних препаратів – це глобальна проблема. Вона виникає через групу стійких бактерій – патогенів ESKAPE. До них належить бактерії: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa і Enterobacter. Всі вони існують у природному середовищі і не несуть загрози для здорового людського організму. У клас небезпечних патогени переходять тоді, коли атакують ушкоджений організм та ослаблений імунітет. Це особливо небезпечно для хворого, адже бактерії можуть призвести до пневмонії, сепсису і ранових інфекцій.



Антисептики можуть бути шкідливі / Фото Unsplash

Тому група вчених під керівництвом доктора Франческі Шорт та професора Яна Полсена з Університету Маккуорі вирішила перевірити дію дезінфекційного засобу, який створюють з хлорид бензалконію (BAC). Такі дезінфектори часто продаються під назвою Zefiran або Zefiran forte.

BAC — це біоцидний дезінфекційний засіб, який цінується за те, що він нетоксичний, і тому він широко використовується в охороні здоров'я, безпеці харчових продуктів та сільському господарстві, а також у звичайних побутових продуктах, таких як антибактеріальні серветки, дезінфекційні засоби для ран, очні та вушні краплі,

– пояснює Франческа Шорт.

В ході дослідження виявилось, що BAC може не тільки перешкоджати дії антибіотиків, але й сприяти синтезу резистентних бактерій. Такі негативні дії спостерігали навіть у невеликих кількостях рідини.



Антисептики BAC призводять до росту патогенних мікробів / Фото Unsplash

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Це також різко збільшує частоту появи нових потенційно стійких мутацій,

– пояснюють вчені.

В ході дослідження вчені також змогли вивчити новий препарат, який назвали ібоксаміцином – це синтетичний оксепанопролінамід, який є новим класом антибактеріальних. Такі ліки допоможуть людям, які страждають від стійких до антибіотиків бактерій.