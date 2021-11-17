В Австралии провели исследования и обнаружили, что популярное дезинфицирующее средство может блокировать действие антибиотиков. Детальнее об этом рассказываем дальше.

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Дезинфекция может блокировать действие антибиотиков

Устойчивость к противомикробным препаратам – это глобальная проблема. Она возникает из-за группы устойчивых бактерий – патогенов ESKAPE. К ним относятся бактерии: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacter. Все они существуют в природной среде и не несут угрозы здоровому человеческому организму. В класс опасных патогены переходят тогда, когда атакуют поврежденный организм и ослабленный иммунитет. Это особенно опасно для больного, ведь бактерии могут привести к пневмонии, сепсису и раневым инфекциям.



Антисептики могут быть вредны / Фото Unsplash

Поэтому группа ученых под руководством доктора Франчески Шорт и профессора Яна Полсена из Университета Маккуори решила проверить действие дезинфекционного средства, которое создают из хлорид бензалкония (BAC). Такие дезинфекторы часто продаются под названием Zefiran или Zefiran forte.

BAC — это биоцидное дезинфекционное средство, которое ценится за то, что оно нетоксично, и поэтому оно широко используется в здравоохранении, безопасности пищевых продуктов и сельском хозяйстве, а также в обычных бытовых продуктах, таких как антибактериальные салфетки, дезинфекционные средства для ран, глазные и ушные капли,

– объясняет Франческа Шорт.

В ходе исследования оказалось, что BAC может не только препятствовать действиям антибиотиков, но и способствовать синтезу резистентных бактерий. Такие отрицательные действия наблюдали даже в небольших количествах жидкости.



Антисептики BAC приводят к росту патогенных микробов / Фото Unsplash

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Это также резко увеличивает частоту появления новых потенциально устойчивых мутаций,

– объясняют ученые.