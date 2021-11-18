Дехто відчуває оргазм кілька разів на тиждень, хтось 1 раз, а хтось – жодного. Здорово 24 розповідають про переваги кульмінації та чому вона важлива для жіночого організму.

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Чому жіночий оргазм важливий

Оргазм покращує настрій

Оргазм супроводжується викидом у кров гормонів. Це сприятиме покращенню самопочуття та зменшенню стресу. Серед цих гормонів:

Окситоцин – "гормон любові", який сприяє зміцненню почуття прихильності до партнера. У жіночому організмі він ще синтезується під час пологів.

Дофамін – подарує відчуття задоволення.

Ендорфіни – справжні антистреси, які викликають почуття ейфорії.

Серотонін – відповідає за настрій, апетит і сон.

Пролактин – дозволяє отримати задоволення після оргазму, а також відповідає за синтез молока після вагітності.



Оргазм покращує настрій / Фото Unsplash

Оргазм допоможе відчути тіло

Оргазм через мастурбацію дозволить вивчити своє тіло, що часто нелегко дається жінкам через психологічні бар'єри. Розглядайте оргазм, як можливість зв'язатись зі своїм тілом. Також він впливає на рівень комфорту.

Зміцнює м'язи

Оргазм – це серія м'язових скорочень. Саме ці групи відповідають за підтримку тазового дна. Схожий ефект ви отримаєте під час вправ Кегеля. Зміцнення м'язів може мати позитивний вплив на організм, зокрема: збільшення притоку крові до тазової області, кращого сексу та зменшування болю від проникнення.

Розуміння того, що ваше тіло має вроджену здатність отримувати задоволення, і воно не залежить від партнера, розширює можливості,

– розповідає Левкофф Логан, кандидат медичних наук і сексолог.

Оргазм зміцнює відносини



Оргазм зміцнює відносини / Фото Unsplash

Самі по собі сексуальний контакт не сприяє такому зміцненню відносин, як оргазм. Дослідження, проведене у 2016 році, показало, що нейромедіатори окситоцину і пролактину, що виділяються під час організму, сприяють укріпленню та покращення стосунків між партнерами.

Оргазм покращує сон

Багато жінок відзначають, що після оргазму почуваються сонливими. Тому такий "вечірній ритуал" сприятиме міцному відпочинку. Річ у тім, що кульмінація під час сексу розслабляє тіло завдяки гормонам, які вивільняються в кров. За таким принципом працює техніка прогресивного розслаблення м'язів, коли ви спершу сильно стискаєте їх, а потім розслабляєте. Оргазм зміцнює м'язи тазового дна.

Пізнайте те, що вам подобається

Без оргазму ви не можете знати, що вас відволікає і може позбавити сексуального задоволення. Жінки хочуть отримувати оргазм від проникнення, але це часто неможливо. Саме мастурбація дасть вам чітке уявлення про тип стимуляції, який принесе задоволення. Можете також використовувати секс-іграшки.



Вивчайте своє тіло / Фото Unsplash

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Оргазм може полегшити біль

Гормони, які синтезуються під час організму, мають дію природних знеболювальних.

Приємні відчуття, як правило, притупляють відчуття болю,

– пояснює доктор Левкофф.

Деякі жінки навіть вважають, що оргазм полегшує менструальні спазми. Однак такий позитивний ефект буде не у всіх, адже в організмі під час менструації реакція на гормони може бути різною.