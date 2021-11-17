Так, за даними нового дослідження, опублікованому в European Heart Journal – Digital Health, здоров'я серця теж залежить від часу, коли ми лягаємо спати. Ось що виявили дослідники.

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В рамках дослідження, науковці спробували встановити зв'язок між часом сну та серцевими захворюваннями. Для цього вони проаналізували дані більше ніж 88 тисяч дорослих осіб з Великої Британії. Час початку сну та пробудження фіксувався за допомогою акселерометру – пристрою, який вимірює рухи та визначає фази сну.

Дослідники також оцінили демографічні дані, показники здоров'я та особливості способу життя. Після періоду подальшого спостереження, яке тривало 5,7 років, вони повторно перевірили учасників, виявляючи діагнози, пов'язані з серцевими захворюваннями.

Що виявили дослідники

Чи існує ідеальний час для сну: результати нового дослідження / Фото Pexels

Учасники. які лягали спати між 22 – 23 годинами вечора, мали нижчий ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Ті, хто лягав спати опівночі або після – з більшою ймовірністю хворіли на серцево-судинні захворювання.

Зокрема, відхід до сну опівночі чи пізніше був пов'язаний із підвищеним ризиком серцевих захворювань (на 25%). Трохи менше – 24% осіб, які систематично лягали спати до 22:00, були схильні до підвищеного ризику розвитку серцевих захворювань.

Важливо: ці результати є прикладом кореляції, а не обов'язковим причинно-наслідковим зв'язком.

Лікарі пояснюють, що ранній чи пізній час відходу до сну з більшою ймовірністю порушить біологічний годинник. А це – матиме несприятливі наслідки для серцево-судинної системи.