Некоторые испытывают оргазм несколько раз в неделю, кто-то 1 раз, а кто-то – ни одного. Здорово 24 рассказывают о преимуществах кульминации и почему она важна для женского организма.

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Почему женский оргазм важен

Оргазм улучшает настроение

Оргазм сопровождается выбросом в кровь гормонов. Это будет способствовать улучшению самочувствия и уменьшению стресса. Среди этих гормонов:

Окситоцин – "гормон любви", способствующий укреплению чувства привязанности к партнеру. В женском организме он еще синтезируется во время родов.

Дофамин – подарит чувство удовольствия.

Эндорфины – настоящие антистрессы, вызывающие чувство эйфории.

Серотонин – отвечает за настроение, аппетит и сон.

Пролактин – позволяет получить удовольствие после оргазма, а также отвечает за синтез молока после беременности.



Оргазм улучшает настроение / Фото Unsplash

Оргазм поможет ощутить тело

Оргазм через мастурбацию позволит изучить свое тело, что часто нелегко дается женщинам из-за психологических барьеров. Рассматривайте оргазм как возможность связаться со своим телом. Также он оказывает влияние на уровень комфорта.

Укрепляет мышцы тазового дна

Оргазм – это серия мышечных сокращений. Именно эти группы отвечают за поддержку тазового дна. Похожий эффект вы получите во время упражнений Кегеля. Укрепление мышц может оказать положительное влияние на организм, в частности увеличение притока крови к тазовой области, лучшего секса и уменьшение боли от проникновения.

Оргазм укрепляет отношения



Оргазм укрепляет отношения / Фото Unsplash

Сам по себе сексуальный контакт не способствует такому укреплению отношений, как оргазм. Исследование , проведенное в 2016 году, показало, что выделяемые во время организма нейромедиаторы окситоцина и пролактина способствуют укреплению и улучшению отношений между партнерами.

Оргазм улучшает сон

Многие женщины отмечают, что после оргазма чувствуют себя сонливыми. Поэтому такой "вечерний ритуал" будет способствовать крепкому отдыху. Дело в том, что кульминация во время секса расслабляет тело благодаря высвобождающимся в кровь гормонам. По такому принципу работает техника прогрессивного расслабления мышц, когда вы сначала сильно сжимаете их, а затем расслабляете.

Узнайте то, что вам нравится

Без оргазма вы не можете знать, что вас отвлекает и может лишить сексуального удовольствия. Женщины хотят получать оргазм от проникновения, но часто это невозможно. Именно мастурбация даст вам четкое представление о типе стимуляции, который доставит удовольствие. Можете использовать секс-игрушки.

Понимание того, что ваше тело обладает врожденной способностью получать удовольствие, и оно не зависит от партнера, расширяет возможности,

– рассказывает Левкофф Логан, кандидат медицинских наук и сексолог.



Учите свое тело / Фото Unsplash

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Оргазм может облегчить боль

Гормоны, синтезируемые во время организма, оказывают действие естественных обезболивающих.

Приятные ощущения, как правило, притупляют чувство боли,

– объясняет доктор Левкофф.