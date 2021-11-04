Як повідомляє МОЗ, рівень смертності людей, які постійно вживають клітковину, був у середньому на 22% нижчий, ніж у тих, які вживали мінімальну кількість або ж не вживали її взагалі. Нутриціологиня Ольга Усенко розповіла у своєму інстаграмі 8 причин, чому варто додати клітковину у раціон.

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8 переваг вживання овочів та фруктів



Додайте натуральні продукти у раціон / Фото Unsplash

Фрукти та овочі – це справжні суперфуди, які наситять організм необхідними вітамінами та мінералами. Вітаміни A, C, E, магній, цинк, фосфор, фолієва кислота і калій – лише короткий список переваг, які ви зможете отримати. Корисні натуральні продукти слугують харчування для корисних бактерій у кишківнику – мікробіоти. Саме вони відповідають за імунну систему і захищають організм. Налагодити процес обміну речовин в організмі також допоможе клітковина. Вона забезпечить регулярні відвідування туалету та позбавить від запорів та здуття. Якщо ви хочете довго почуватись ситими після приймання їжі – додайте у раціон овочі та фрукти. Вони добре борються із постійним відчуттям голоду. Натуральні продукти ви можете вживати навіть у великих кількостях, адже вони не калорійні і принесуть лише користь організму. Овочі та фрукти – це ефективний захист від захворювань та інфекцій. Вони містяться у складі фітохімічні речовини, які є біологічно активними та здатні захищати ваш організм від діабету 2 типу, інсульту, серцевих захворювань, високого тиску та раку, а також знизити рівень холестерину. Натуральні продукти – це доступні продукти, які ви можете придбати по дорозі на роботу чи додому у будь-якому супермаркеті чи продуктовому магазині. Ви можете експериментувати не лише з різними видами, але й способами приготування. Фрукти та овочі чудово розбавлять ваш щоденний раціон та додадуть нового смаку звичним стравам.

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Скільки потрібно вживати фруктів та овочів



З фруктів та овочів можна приготувати смузі / Фото Unsplash

Якщо ваш організм нормально реагує на вживання овочів та фруктів, рекомендуємо їсти до 500 грамів овочів та зелені та 300 грамів фруктів/ягід. Середня добова норма клітковини, згідно з висновком Управління продовольства і медикаментів США, повинна складати 25 грамів. Це значення може змінюватись в залежності від наявності хронічних захворювань:

хворим з діабетом варто їсти 30 – 50 грамів на добу (клітковина сприяє зниженню рівня цукру в крові);

людям з ожирінням дотримуватись норм 20 – 27 грамів на добу (завдяки тривалому насиченню сприятиме зменшенню спожитих калорій);

пацієнтам з хворобами серця рекомендуємо вживати 13 – 33 грамів на добу (регулює рівень жиру в крові та зменшує запалення).

Текст публікації Ольги Усенко:

8 важливих причин їсти більше овочі і фруктів

Фрукти та овочі – відмінне джерело вітамінів та мінералів. Вони багаті на вітаміни A, C і E, а також магнієм, цинком, фосфором, фолієвою кислотою і калієм. Основа імунної системи лежить у кишківнику, і якщо уточнити, то в якісній мікрофлорі. Пребіотики (харчування) для нашої флори. Регулярний стілець (похід у туалет) забезпечує саме клітковина. Насичення – овочі та фрукти дають сильне насичення. Не калорійний і тому з'їсти забагато калорій протягом дня буде складно. Захист від різноманітних захворювань. Овочі та фрукти містять фітохімічні речовини, що є біологічно активними речовинами. Це означає, що вживаючи овочі та фрукти, можна знизити ризик діабету 2 типу, інсульту, серцевих захворювань, високого тиску та раку, а також знизити рівень холестерину. Овочі та фрукти у будь-якому вигляді можна отримати швидко і вони є доступними. Різні текстури та варіанти приготування, від свіжих до печених та смузі – овочі та фрукти допомагають зробити раціон різноманітним та надати йому різних смаків.

Якщо організм нормально реагує на овочі та фрукти, то в день намагайтеся їсти 500 грамів овочів/зелені та 300 грамів фруктів/ягід.