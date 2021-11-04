Как сообщает Минздрав , уровень смертности людей, постоянно употребляющих клетчатку, был в среднем на 22% ниже, чем у тех, которые употребляли минимальное количество или не употребляли ее вообще. Нутрициологиня Ольга Усенко рассказала в своем инстаграме 8 причин, почему следует добавить клетчатку в рацион.

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8 преимуществ употребления овощей и фруктов



Добавьте натуральные продукты в рацион / Фото Unsplash

Фрукты и овощи – это настоящие суперфуды, которые насыщают организм необходимыми витаминами и минералами. Витамины A, C, E, магний, цинк, фосфор, фолиевая кислота и калий – лишь краткий список преимуществ, которые вы сможете получить. Полезные натуральные продукты служат питанием для полезных бактерий в кишечнике – микробиоты. Именно они отвечают за иммунную систему и защищают организм. Наладить процесс обмена веществ в организме также поможет клетчатка. Она обеспечит регулярные посещения туалета и избавит от запоров и вздутий. Если вы хотите долго чувствовать себя сытым после приема пищи – добавьте в рацион овощи и фрукты. Они хорошо борются с постоянным чувством голода. Натуральные продукты можно употреблять даже в больших количествах, ведь они не калорийны и принесут только пользу организму. Овощи и фрукты – эффективная защита от заболеваний и инфекций. Они содержатся в составе фитохимических веществ, которые являются биологически активными и способны защищать ваш организм от диабета 2 типа, инсульта, сердечных заболеваний, высокого давления и рака, а также снизить уровень холестерина. Натуральные продукты – это доступные продукты, которые можно приобрести по дороге на работу или домой в любом супермаркете или продуктовом магазине. Вы можете экспериментировать не только с разными видами, но и способами приготовления. Фрукты и овощи прекрасно разбавят ваш ежедневный рацион и придадут новый вкус привычным блюдам.

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Сколько нужно употреблять фруктов и овощей



Из фруктов и овощей можно приготовить смузи / Фото Unsplash

Если ваш организм нормально реагирует на употребление овощей и фруктов, рекомендуем есть до 500 грамовв овощей и зелени и 300 граммов фруктов/ягод. Средняя посуточная норма клетчатки, согласно заключению Управления продовольствия и медикаментов США , должна составлять 25 граммов. Это значение может изменяться в зависимости от наличия хронических заболеваний:

больным с диабетом следует есть 30 – 50 граммов в сутки (клетчатка способствует снижению уровня сахара в крови);

людям с ожирением соблюдать нормы 20 – 27 граммов в сутки (благодаря длительному насыщению будет способствовать уменьшению потребленных калорий);

пациентам с болезнями сердца рекомендуем употреблять 13 – 33 грамма в сутки (регулирует уровень жира в крови и уменьшает воспаление).

Текст публикации Ольги Усенко:

8 важных причин есть больше овощей и фруктов

Фрукты и овощи – отличный источник витаминов и минералов. Они богаты витаминами A, C и E, а также магнием, цинком, фосфором, фолиевой кислотой и калием. Основание иммунной системы лежит в кишечнике, и если уточнить, то в качественной микрофлоре. Пребиотики (питание) для нашей флоры. Регулярный стул (поход в туалет) обеспечивает именно клетчатка. Насыщение – овощи и фрукты дают сильное насыщение. Не калорийный и поэтому съесть слишком много калорий в течение дня будет сложно. Защита от разных заболеваний. Овощи и фрукты содержат фитохимические вещества, являющиеся биологически активными веществами. Это означает, что, употребляя овощи и фрукты, можно снизить риск диабета 2 типа, инсульта, сердечных заболеваний, высокого давления и рака, а также снизить уровень холестерина. Овощи и фрукты в любом виде можно получить быстро и они доступны. Различные текстуры и варианты приготовления, от свежих до печеных и смузи – овощи и фрукты помогают сделать рацион разнообразным и придать ему разные вкусы.