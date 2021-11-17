Важно отличать полезные и вредные углеводы. Сладости и фаст-фуд точно не порадуют здоровым воздействием. Здорово рассказывают о тех углеводах, которые безопасны для вашей фигуры и нужны для организма.

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Полезные углеводы

Цельнозерновые

Преимуществом употребления цельнозерновых продуктов является комплекс содержащихся в них витаминов. Дело в том, что зерна имеют 3 части: отруби, зародыш и эндосперм. Клетчатка, витамины, минералы, белок и полезные жиры входят в состав отрубей и зародышей. Эндосперм состоит только из углеводов. Именно поэтому важно отдавать предпочтение именно цельнозерновым продуктам, которые могут помочь защитить от хронических заболеваний, таких как диабет и рак.

Молочные продукты



Не бойтесь молочных продуктов / Фото Unsplash

Если вы не чувствительны к лактозе, можете без боязни есть эти продукты. Они являются лучшим источником кальция, витамина В12, калия и белка. За углеводы и сахар в таких продуктах отвечает лактоза, переваривание которой замедляют другие полезные примеси. К тому же, молочные продукты важны для здоровья костей и мышц.

Крахмалистые овощи

Здесь следует руководствоваться правилом: чем больше, тем лучше. Овощи наполнят организм клетчаткой, помогут контролировать содержание сахара в крови, стабилизировать вес и снизить риск диабета. Они также насыщены антиоксидантами, которые эффективно бороться с воспалениями и укрепляют иммунную систему.

Не стоит бояться добавлять в рацион некоторые виды этих полезных продуктов, в частности, картофель или кукурузу. Они тоже относятся к полезным овощам, даже если и содержат больше углеводов. К примеру, картофель насыщен клетчаткой, калием, витамином С и белком. Кукуруза может похвастаться схожим питательным содержимым. Поэтому смело добавляйте эти продукты в тарелку правильного рациона.

Бобовые



Бобовые содержат полезные углеводы / Фото Unsplash

Фасоль, нут и чечевица обладают удивительной питательностью. Конечно, эти продукты содержат углеводы, но они дают нашему организму только энергию. К тому же это отличный источник белка для веганов и вегетарианцев, клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Среди положительных влияний: улучшение пищеварения, снижение риска развития рака, уменьшение веса, нормализация сердечно-сосудистой системы.

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Фрукты