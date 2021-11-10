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Як лікувати мігрень без шкоди для здоров'я
Сильні головні болі здатні неабияк погіршувати якість життя та створюють багато проблем. Проте є ефективний природний спосіб боротьби із ними. Ви можете придбати унікальні ліки у звичайному супермаркеті. Численні дослідження доводять, що існує зв'язок між певними продуктами та нападами мігрені. Річ у тім, що деякі харчові нутрієнти позитивно впливають на організми хворих. Розповідаємо далі про них.
Віддайте перевагу здоровим продуктам / Фото Unsplash
Продукти, які допоможуть при мігрені:
- Вода – це перший і найголовніший медикамент при головних болях. Навіть невелике зневоднення запускає в головному мозку процеси, які призводять до мігренозних атак.
- Магній – цей корисний компонент також знадобиться вашому організму для боротьби з головними болями. Додайте у щоденний раціон авокадо, зелень, бобові, насіння, які є справжніми джерелами цього елементу.
- Соляні ванни – це справжній антистрес для організму та знеболювання для голови. Особливо корисно використовувати сіль Епсома, вона ефективно бореться із проблемою. Можете також додати у гарячу воду ефірні олії м'яти, евкаліпта чи лаванди.
- Трав'яні чаї будуть ефективним у боротьбі з нападами головних болів, адже мають судинорозширювальну дію та покращують кровообіг. Заваріть мелісу, ромашку, чебрець, липу або смородину.
- Імбир – теж чудовий засіб. Він має протизапальну та антигістамінну дію.
Трав'яний чай допоможе при мігрені / Фото Unsplash
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Для ефективної боротьби з мігренню можете також вживати:
- риб'ячий жир;
- жирні сорти дикої риби;
- олію льону;
- яловичу печінку;
- шпинат та спаржу;
- яйця;
- оселедець;
- морську капусту;
- нежирну яловичину;
- зелень, зокрема листя салату;
- насіння.