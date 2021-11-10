Здорово 24 рассказывают, как уберечь кошелек и организм. Лечите мигрень правильно.

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Как лечить мигрень без вреда для здоровья

Сильные головные боли способны усугублять качество жизни и создают много проблем. Однако есть эффективный естественный способ борьбы с ними. Вы можете приобрести уникальное лекарство в обычном супермаркете. Многочисленные исследования доказывают, что существует связь между определенными продуктами и приступами мигрени. Дело в том, что некоторые пищевые нутриенты оказывают положительное влияние на организмы больных. Рассказываем дальше о них.



Предпочтите здоровые продукты / Фото Unsplash

Продукты, которые помогут при мигрени:

Вода – это первый и самый главный медикамент против головных болей. Даже небольшое обезвоживание запускает в головном мозге процессы, приводящие к мигренозным атакам.

Магний – этот полезный компонент также пригодится вашему организму для борьбы с головными болями. Добавьте в ежедневный рацион авокадо, зелень, бобовые, семена, являющиеся настоящими источниками этого элемента.

Соляные ванны – это настоящий антистресс для организма и обезболивание для головы. Особенно полезно использовать соль Эпсомы, она эффективно борется с болями. Можете добавить в горячую воду эфирные масла мяты, эвкалипта или лаванды.

Травяные чаи будут эффективны в борьбе с приступами головных болей, ведь оказывают сосудорасширяющее действие и улучшают кровообращение. Заварите мелиссу, ромашку, чабрец, липу или смородину.

Имбирь отличное средство против головных болей. Он оказывает противовоспалительное и антигистаминное действие.



Травяной чай поможет при мигрени / Фото Unsplash

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