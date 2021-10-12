Якщо ви не знаєте чим себе зігріти та потішити після робочого дня, приготуйте смачний суп з імбиром. Ця ідеальна осіння страва сподобається усім рідним.
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Рецепт капустяного супу з імбиром
Цей рецепт точно стане вашим улюбленим, адже для його втілення знадобиться лише пів години, а страва вийде ніжною на смак та запашною.
Суп з капустою та імбиром / Фото Unsplash
Інгредієнти
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 1 цибулина;
- 2 морквини;
- 4 зубчики часнику;
- 1 столова ложка подрібненого свіжого імбиру;
- пів чайної ложки меленої куркуми;
- пів чайної ложки меленого червоного перцю;
- 4 склянки овочевого або курячого бульйону;
- 2 склянки подрібнених свіжих помідорів;
- щіпка солі та перець до смаку;
- 1 капустина;
- 1 кабачок
- петрушка.
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Спосіб приготування
Приготуйте смачний осінній суп / Фото Unsplash
Крок 1. Почистьте моркву, розріжте навпіл та наріжте пів колами. Розігрійте пательню, додайте олії, подрібненої цибулі та моркви. Готуйте овочі, поки вони не стануть м'якими, приблизно 3 хвилини.
Крок 2. У пательню додайте спеції: часник, імбир, куркуму і мелений червоний перець. Продовжуйте готувати протягом 1 хвилин до появи запаху. Не забувайте помішувати.
Крок 3. Суміш перемістіть у каструлю, залийте бульйоном та додайте помідори, сіль, перець. Тримайте на середньому вогні, поки суп не закипить.
Крок 4. За цей час почистьте та наріжте кабачки, подрібніть капусту. Відправте свіжі овочі у суп, зачекайте, поки він знову закипить та продовжуйте варити на повільному вогні протягом 10 хвилин.
Переде подачею прикрасьте суп петрушкою і насолоджуйтесь смачною вечерею.