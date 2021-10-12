Если вы не знаете чем себя согреть и утешить после рабочего дня, приготовьте вкусный суп с имбирем. Это идеальное осеннее блюдо понравится всем родным.

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Рецепт капустного супа с имбирем

Этот рецепт точно станет вашим любимым, ведь для его воплощения понадобится только полчаса, а блюдо получится нежным на вкус и ароматным .



Суп с капустой и имбирем / Фото Unsplash

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла;

1 луковица;

2 морковки;

4 зубчика чеснока;

1 столовая ложка измельченного свежего имбиря;

пол чайной ложки молотой куркумы;

пол чайной ложки молотого красного перца;

4 стакана овощного или куриного бульона;

2 стакана измельченных свежих помидоров;

щепотка соли и перец по вкусу;

1 кочан капусты;

1 кабачок;

петрушка.

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Способ приготовления



Приготовьте вкусный осенний суп / Фото Unsplash

Шаг 1. Очистите морковь, разрежьте пополам и нарежьте пол кругами. Разогрейте сковороду, добавьте масла, измельченный лук и морковь . Готовьте овощи, пока они не станут мягкими, примерно 3 минуты.

Шаг 2. В сковороду добавьте специи: чеснок, имбирь, куркуму и молотый красный перец. Продолжайте готовить в течение 1 минут до появления запаха. Не забывайте помешивать.

Шаг 3. Смесь переместите в кастрюлю, залейте бульоном и добавьте помидоры, соль, перец. Держите на среднем огне, пока суп не закипит.

Шаг 4. За это время очистите и нарежьте кабачки, измельчите капусту. Отправьте свежие овощи в суп, подождите, пока он снова закипит и продолжайте варить на медленном огне в течение 10 минут.