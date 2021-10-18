Однією з найважливіших функцій заліза в організмі є транспортування кисню з легенів. Зокрема за це відповідає гемоглобін, який складає з цього елемента.

Корисно Безсоння, набряки, хронічна втома: як глисти виснажують наш організм

Чому залізо потрібне організму

Запаси заліза у печінці

Залізо накопичується у печінці, а у разі нестачі організм використовує його. Саме завдяки цьому вегетаріанці перші 1 – 2 роки можуть почувати комфортно з новим раціоном. Проте варто уважно стежити за рівнем заліза та періодично здавати аналізи.

Залізо допомагає при нестачі кисню

Гормон гепцидин відповідає за поглинання та запасання заліза в організмі. Якщо ви пережили крововтрату чи піднялись високо у гори та вам бракує кисню – запаси заліза починають активно використовуватись.



Брак заліза може призвести до анемії / Фото Unsplash

Деякі продукти погіршують засвоєння заліза

Існують певні сполуки, які негативно впливають на поглинання заліза. Зокрема це стосується чаю та кави, молочної продукції, яєць та шоколаду, які погіршують засвоєння заліза. Своєю чергою, допоможуть цьому процесу вітамін С, кисле середовище, їжа тваринного походження та морепродукти.

Цікаво знати ТОП-20 корисних продуктів для розрідження крові

Скільки потрібно вживати заліза

Дорослим чоловікам у віці 19 – 50 років необхідно вживати 8 міліграмів на день, а жінкам – 18 міліграмів.

Вагітним варто збільшити дозу до 27 міліграмів, через швидке зростання плода, яке вимагає посиленого кровообігу. Також більше заліза потрібно вживати жінкам під час менструацій.

Вегетаріанцям варто споживати в 1,8 раза більше заліза.



Вагітним потрібно вживати більше заліза / Фото Unsplash

Брак заліза в організмі може призвести до залізодефіцитної анемії, що особливо часто трапляється у жінок репродуктивного віку. Для того, аби уникнути цієї недуги, додайте у свій щоденний раціон продукти, які містять багато заліза:

свиняча, яловича та куряча печінка;

устриці;

мідії;

сочевицю;

варений шпинат;

горіхи;

бобові;

гречку;

чорнослив та курагу.



Устриці містять багато заліза / Фото Unsplash

У продуктах залізо може бути у 2 видах: негемовій та гемовій. Негемове залізо властиве рослинній їжі, а от другий вид, гемове залізо, міститься у червоному м'ясі, птиці, субпродуктах і морепродуктах.