До хронічної втоми можуть призводити різні захворювання. Здорово 24 розповідають про причини безсилля та як їх усунути.

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Причини постійної втоми

До хронічної втоми може призводити не лише неспання, а й хвороби. Перший у списку гіпотиреоз – це захворювання щитоподібної залози, при якому не виробляється достатня кількість гормонів. Від цієї недуги страждає весь організм та погіршується якість життя. Серед ознак:

хронічна втома;

сонливість;

депресії;

пригнічений настрій;

зайва вага;

сухе волосся і шкіра.⠀

Залізодефіцитна анемія – ще одне захворювання, яке пов'язане із порушенням функціонування щитоподібної залози та тягне за собою такі наслідки:

брак заліза, який призводить до гіпоксії;

дефіцит кисню, який потрібен клітинам, органам і тканинам.

Серед причин хронічної втоми може бути незбалансоване харчування, високий рівень цукру та інсуліну в крові.



Втома виникає через захворювання / Фото Unsplash

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Токсини також отруюють організм та впливають на появу втоми:

паразити та гриби;

неперетравлена їжа;

хронічні запори;

алкоголь і нікотин;

несприятлива екологія.

Також важливо стежити за рівнем вітамінів в організмі, адже їх дефіцит призводить до поганого самопочуття. Таке безсилля не варто компенсувати кофеїном, а вдатись до пошуків справжніх причин.