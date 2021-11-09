К хронической усталости могут приводить разные заболевания. Здорово 24 рассказывают о причинах бессилия и как их устранить.
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Причины постоянной усталости
К хронической усталости может приводить не только бодрствование, но и болезни. Первый в списке гипотиреоз – это заболевание щитовидной железы, при котором не производится достаточное количество гормонов. От этого недуга страдает весь организм и ухудшается качество жизни. Среди признаков:
- хроническая усталость;
- сонливость;
- депрессии;
- подавленное настроение;
- избыточный вес;
- сухие волосы и кожа.⠀
Железодефицитная анемия – еще одно заболевание, которое связано с нарушением функционирования щитовидной железы и влечет следующие последствия:
- нехватка железа, приводящая к гипоксии;
- дефицит кислорода, который необходим клеткам, органам и тканям.
Среди причин хронической усталости могут быть несбалансированное питание, высокий уровень сахара и инсулина в крови.
Усталость возникает из-за заболевания / Фото Unsplash
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Токсины также отравляют организм и влияют на появление усталости:
- паразиты и грибы;
- непереваренная пища;
- хронические запоры;
- алкоголь и никотин;
- неблагоприятная экология.
Также важно следить за уровнем витаминов в организме, ведь их дефицит приводит к плохому самочувствию. Такое бессилие не стоит компенсировать кофеином, а прибегнуть к поискам настоящих причин.