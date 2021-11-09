К хронической усталости могут приводить разные заболевания. Здорово 24 рассказывают о причинах бессилия и как их устранить.

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Причины постоянной усталости

К хронической усталости может приводить не только бодрствование, но и болезни. Первый в списке гипотиреоз – это заболевание щитовидной железы, при котором не производится достаточное количество гормонов. От этого недуга страдает весь организм и ухудшается качество жизни. Среди признаков:

хроническая усталость;

сонливость;

депрессии;

подавленное настроение;

избыточный вес;

сухие волосы и кожа.⠀

Железодефицитная анемия – еще одно заболевание, которое связано с нарушением функционирования щитовидной железы и влечет следующие последствия:

нехватка железа, приводящая к гипоксии;

дефицит кислорода, который необходим клеткам, органам и тканям.

Среди причин хронической усталости могут быть несбалансированное питание, высокий уровень сахара и инсулина в крови.



Усталость возникает из-за заболевания / Фото Unsplash

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Токсины также отравляют организм и влияют на появление усталости:

паразиты и грибы;

непереваренная пища;

хронические запоры;

алкоголь и никотин;

неблагоприятная экология.