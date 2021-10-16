Дієтологиня Інна Василик поділилась смачний нетрадиційним рецептом приготування вівсянки. Вона рекомендує запекти її разом з корисними фруктами.

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Користь вівсянки

Вівсянка, як і інші каші, допоможе вам зберегти вагу та покращить процес травлення. Якісна вівсянка також буде корисною завдяки:

  • вмісту клітковини, яка налагодить роботу кишківника;
  • великій кількості білка, а саме це ¼ того, що міститься у м'ясі;⁣⁣ ⠀
  • високій концентрації вітамінів та мікроелементів: фосфор, кальцій, магній, залізо;
  • вуглеводам, повільне розщеплення яких забезпечить почуття ситості на 4 – 5 годин.


Вівсянка дуже корисна / Фото Unsplash

Рецепт запеченої вівсянки

Інгредієнти

  • 150 грамів вівсянки довгого приготування;
  • 1 склянка молока;
  • пів склянки натурального йогурту;
  • 2 яйця;
  • 300 грамів слив;
  • пів чайної ложки кориці;
  • 1 столова ложка підсолоджувача, дрібка солі.

Спосіб приготування


Приготуйте смачний та корисний сніданок / Фото з інстаграму

Крок 1. Висипте пластівці у посудину, додайте корицю, сіль, яйця та підсолоджувач. Залийте молоком та йогуртом. Залиште кашу на вогні на 5 хвилин, щоб вона набухла.

Крок 2. За цей час приготуйте сливи: промийте, розріжте навпіл та витягніть кісточку.

Крок 3. Застеліть форму для запікання, діаметром 23 сантиметри, пергаментним папером, викладіть кашу та додайте сливи. Запікайте протягом 30 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

Перед подачею змастіть страву йогуртом і насолоджуйтесь.

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Текст публікації Інни Василик:

Обіцяна запечена вівсянка зі сливами та корицею.

Рецепт на 3 порції

  • 150 грамів вівсянки довгого приготування;
  • 1 склянка молока (250 мілілітрів);
  • 1/2 склянки натурального о йогурту;
  • 2 яйця;
  • 300 грамів стиглих сливок;
  • ½ чайної ложки кориці, 1 столова ложка підсолоджувача, дрібка солі.

Вимішати пластівці з корицею, сіллю, підсолоджувачем, молоком, йогуртом, яйцями. Дати пластівцям 5 хвилин набухнути. Тим часом приготувати сливу. Помити, розрізати навпіл, витягнути кісточку. Перемістити вологу суміш у форму (діаметр 23 сантиметри), додати розрізану сливу. Пекти 30 хвилин на 180 градусів.