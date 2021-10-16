Дієтологиня Інна Василик поділилась смачний нетрадиційним рецептом приготування вівсянки. Вона рекомендує запекти її разом з корисними фруктами.
Корисно Безсоння, набряки, хронічна втома: як глисти виснажують наш організм
Користь вівсянки
Вівсянка, як і інші каші, допоможе вам зберегти вагу та покращить процес травлення. Якісна вівсянка також буде корисною завдяки:
- вмісту клітковини, яка налагодить роботу кишківника;
- великій кількості білка, а саме це ¼ того, що міститься у м'ясі; ⠀
- високій концентрації вітамінів та мікроелементів: фосфор, кальцій, магній, залізо;
- вуглеводам, повільне розщеплення яких забезпечить почуття ситості на 4 – 5 годин.
Вівсянка дуже корисна / Фото Unsplash
Рецепт запеченої вівсянки
Інгредієнти
- 150 грамів вівсянки довгого приготування;
- 1 склянка молока;
- пів склянки натурального йогурту;
- 2 яйця;
- 300 грамів слив;
- пів чайної ложки кориці;
- 1 столова ложка підсолоджувача, дрібка солі.
Спосіб приготування
Приготуйте смачний та корисний сніданок / Фото з інстаграму
Крок 1. Висипте пластівці у посудину, додайте корицю, сіль, яйця та підсолоджувач. Залийте молоком та йогуртом. Залиште кашу на вогні на 5 хвилин, щоб вона набухла.
Крок 2. За цей час приготуйте сливи: промийте, розріжте навпіл та витягніть кісточку.
Крок 3. Застеліть форму для запікання, діаметром 23 сантиметри, пергаментним папером, викладіть кашу та додайте сливи. Запікайте протягом 30 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.
Перед подачею змастіть страву йогуртом і насолоджуйтесь.
Цікаво знати Не набирати вагу просто: 10 порад, які врятують вашу талію і не спустошать гаманець
Текст публікації Інни Василик:
Обіцяна запечена вівсянка зі сливами та корицею.
Рецепт на 3 порції
- 150 грамів вівсянки довгого приготування;
- 1 склянка молока (250 мілілітрів);
- 1/2 склянки натурального о йогурту;
- 2 яйця;
- 300 грамів стиглих сливок;
- ½ чайної ложки кориці, 1 столова ложка підсолоджувача, дрібка солі.
Вимішати пластівці з корицею, сіллю, підсолоджувачем, молоком, йогуртом, яйцями. Дати пластівцям 5 хвилин набухнути. Тим часом приготувати сливу. Помити, розрізати навпіл, витягнути кісточку. Перемістити вологу суміш у форму (діаметр 23 сантиметри), додати розрізану сливу. Пекти 30 хвилин на 180 градусів.