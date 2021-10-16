Дієтологиня Інна Василик поділилась смачний нетрадиційним рецептом приготування вівсянки. Вона рекомендує запекти її разом з корисними фруктами.

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Користь вівсянки

Вівсянка, як і інші каші, допоможе вам зберегти вагу та покращить процес травлення. Якісна вівсянка також буде корисною завдяки:

вмісту клітковини, яка налагодить роботу кишківника;

великій кількості білка, а саме це ¼ того, що міститься у м'ясі;⁣⁣ ⠀

високій концентрації вітамінів та мікроелементів: фосфор, кальцій, магній, залізо;

вуглеводам, повільне розщеплення яких забезпечить почуття ситості на 4 – 5 годин.



Вівсянка дуже корисна / Фото Unsplash

Рецепт запеченої вівсянки

Інгредієнти

150 грамів вівсянки довгого приготування;

1 склянка молока;

пів склянки натурального йогурту;

2 яйця;

300 грамів слив;

пів чайної ложки кориці;

1 столова ложка підсолоджувача, дрібка солі.

Спосіб приготування



Приготуйте смачний та корисний сніданок / Фото з інстаграму

Крок 1. Висипте пластівці у посудину, додайте корицю, сіль, яйця та підсолоджувач. Залийте молоком та йогуртом. Залиште кашу на вогні на 5 хвилин, щоб вона набухла.

Крок 2. За цей час приготуйте сливи: промийте, розріжте навпіл та витягніть кісточку.

Крок 3. Застеліть форму для запікання, діаметром 23 сантиметри, пергаментним папером, викладіть кашу та додайте сливи. Запікайте протягом 30 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

Перед подачею змастіть страву йогуртом і насолоджуйтесь.

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Текст публікації Інни Василик:

Обіцяна запечена вівсянка зі сливами та корицею.

Рецепт на 3 порції

150 грамів вівсянки довгого приготування;

1 склянка молока (250 мілілітрів);

1/2 склянки натурального о йогурту;

2 яйця;

300 грамів стиглих сливок;

½ чайної ложки кориці, 1 столова ложка підсолоджувача, дрібка солі.

Вимішати пластівці з корицею, сіллю, підсолоджувачем, молоком, йогуртом, яйцями. Дати пластівцям 5 хвилин набухнути. Тим часом приготувати сливу. Помити, розрізати навпіл, витягнути кісточку. Перемістити вологу суміш у форму (діаметр 23 сантиметри), додати розрізану сливу. Пекти 30 хвилин на 180 градусів.