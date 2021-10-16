Диетологиня Инна Василик поделилась вкусный нетрадиционным рецептом приготовления овсянки. Она рекомендует запечь ее вместе с полезными фруктами.
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Польза овсянки
Овсянка, как и другие каши, поможет вам сохранить вес и улучшит процесс пищеварения. Качественная овсянка также будет полезной благодаря:
- содержанию клетчатки, которая наладит работу кишечника;
- большому количеству белка, а именно это ¼ того, что содержится в мясе; ⠀
- высокой концентрации витаминов и микроэлементов: фосфор, кальций, магний, железо;
- углеводам, медленное расщепление которых обеспечит чувство сытости на 4 – 5 часов.
Овсянка очень полезна / Фото Unsplash
Рецепт запеченной овсянки
Ингредиенты
- 150 граммов овсянки долгого приготовления;
- 1 стакан молока;
- пол стакана натурального йогурта;
- 2 яйца;
- 300 граммов слив;
- пол чайной ложки корицы;
- 1 столовая ложка подсластителя, щепотка соли.
Способ приготовления
Приготовьте вкусный и полезный завтрак / Фото с инстаграму
Шаг 1. Высыпьте хлопья в емкость, добавьте корицу, соль, яйца и подсластитель. Залейте молоком и йогуртом. Оставьте кашу на огне на 5 минут, чтобы она набухла.
Шаг 2. За это время приготовьте сливы: промойте, разрежьте пополам и выньте косточку.
Шаг 3. Застелите форму для запекания, диаметром 23 сантиметра, пергаментной бумагой, выложите кашу и добавьте сливы. Запекайте в течение 30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
Перед подачей смажьте блюдо йогуртом и наслаждайтесь.
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Текст публикации Инны Василик:
Обещанная запеченная овсянка со сливами и корицей.
Рецепт на 3 порции
- 150 граммов овсянки долгого приготовления;
- 1 стакан молока (250 миллилитров);
- 1/2 стакана натурального в йогурта;
- 2 яйца;
- 300 граммов спелых сливок;
- ½ чайной ложки корицы, 1 столовая ложка подсластителя, щепотка соли.
Перемешать хлопья с корицей, солью, подсластителем, молоком, йогуртом, яйцами. Дать хлопьям 5 минут набухнуть. Тем временем приготовить сливу. Помыть, разрезать пополам, вынуть косточку. Переместить влажную смесь в форму (диаметр 23 сантиметра), добавить разрезанную сливу. Печь 30 минут на 180 градусов.